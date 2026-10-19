Silvestre y La Naranja despidió "Alter Ego" con dos shows agotados en Buenos Aires + Agregar ámbito en









Durante dos noches en el C Art Media, contaron con invitados como Blair, Goyo de Bandalos Chinos y El Zar.

Silvestre y La Naranja volvió a la Ciudad de Buenos Aires. @lucasfonsecaph

Silvestre y La Naranja regresó a los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires para presentarse durante dos noches consecutivas completamente agotadas en el C Art Media.

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Tras meses concentrados en el estudio y una extensa y exitosa gira internacional, la banda reencontró la mística de su vivo ante una sala de energía y ansias de volver a verlos en vivo.

La intro del show desembocó con firmeza en "El Instinto" para luego crear un repertorio de 23 canciones como "Todas Esas Tardes" y "Prisionero Perfecto", que se complementaron a los hits indiscutidos como "Intensidad", "Loco Por Vos", "Levitando Lento" y "Amor Sofá", manteniendo el clima bien arriba durante todo el recorrido.

Una noche con grandes invitados Una de las ovaciones de la primera noche llegó cuando El Zar subió al escenario para acompañar a la banda en “Amores Callejeros”, elevando el concierto a punto caramelo. Luego llegó la complicidad de Goyo Degano (Bándalos Chinos) que volvió a encender el Art Media al interpretar junto a la banda “Trátame Suavemente”, generando una química inmediata que se tradujo en un aplauso masivo.

La segunda velada también tuvo su gran invitada: Blair subió al escenario para cantar “Amores Callejeros” a pura complicidad con la banda y con una cálida bienvenida por parte del público.

Promediando el final, el setlist de 23 canciones guardó hits como "Hechizao", "Nunca Te Calmes" y "Sos Todo Lo Que Está Bien", para cerrar bien arriba con la explosión de "Fiebre Atemporal" y "Tu Veneno". De esta manera, Silvestre y La Naranja, y a un año y medio del lanzamiento de lo que fue “Alter Ego”, su último trabajo discográfico, firma un nuevo contrato emocional con su público para regalarles una nueva obra, pronto a ver la luz.

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