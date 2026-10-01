Kasabian vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

Kasabian vuelve a la Argentina. La banda liderada por Serge Pizzorno confirmó un show para el 23 de marzo de 2027 en C Art Media , con producción de DF Entertainment.

La fecha traerá nuevamente al país uno de los vivos más electrizantes del rock británico, ahora renovado por las canciones de una nueva etapa creativa.

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el viernes 2 de octubre a las 13:00, con la posibilidad de adquirir entradas en 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el lunes 5 de octubre a las 13:00. Las entradas estarán disponibles en ambas instancias de venta únicamente a través de All Access.

Lanzado en septiembre de 2026, ACT III es el noveno álbum de estudio de la banda y profundiza una etapa encabezada por Serge Pizzorno , con las guitarras nuevamente en primer plano y la combinación de rock, electrónica y psicodelia que atraviesa su identidad desde los comienzos . Producido por Pizzorno junto a Mark Ralph, el disco fue concebido con una fuerte vocación por el vivo : canciones expansivas, grandes estribillos y la energía que es una de sus marcas distintivas.

El álbum llegó anticipado por una serie de singles que mostraron distintas caras de ACT III: “ Hippie Sunshine ” abrió el camino con guitarras densas y una energía hecha para los grandes escenarios; “ GREAT PRETENDER ” llevó esa potencia hacia un himno eufórico sobre el síndrome del impostor y la adrenalina del momento previo a subir a escena; “ SUPERPOWERS ” exploró un terreno más inesperado, entre el R&B, el indie y la electrónica; y “ NOTHING BETTER THAN THIS ” recuperó el pulso electro-rock de los primeros Kasabian, impulsado por un bajo contundente y una atmósfera más oscura y bailable.

Ese presente se suma a un repertorio construido a lo largo de más de veinte años, con canciones como “Club Foot”, “Fire”, “L.S.F. (Lost Souls Forever)”, “Underdog” y “Shoot the Runner”, que acompañaron el crecimiento de la banda desde los clubes de Leicester hasta algunos de los escenarios más importantes del Reino Unido. Con múltiples álbumes número uno y una extensa trayectoria festivalera, Kasabian consolidó una fórmula propia en la que la potencia del rock convive con pulsos electrónicos y una vocación decididamente eufórica.

La relación de Kasabian con el público argentino comenzó en 2015, cuando la banda llegó por primera vez al país y ofreció dos shows consecutivos: su presentación en Lollapalooza Argentina y un sideshow junto a The Kooks. Tres años después regresó para presentarse en Obras, en septiembre de 2018. El próximo 23 de marzo marcará así su tercera visita y su cuarto show en Argentina, además del esperado reencuentro con sus seguidores locales después de casi nueve años.

Con un álbum recién estrenado, un repertorio que ya forma parte de la historia reciente del rock británico y una nueva gira en marcha, Kasabian vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con un público que lo espera desde 2018 y demostrar por qué el vivo sigue siendo el territorio natural de la banda.