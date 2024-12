Superman, Mickey 17, F1 y más: cuáles son las películas más esperadas de 2025

capitan america 4.webp Marvel tendrá los estrenos en cine de la nueva película del Capitán América y Thunderbolts.

Secuelas y nuevas Entregas

Los estrenos importantes del año llegarán en forma de secuelas. En febrero, veremos una nueva entrega de la saga de Bridget Jones, una nueva aventura de Paddington en Perú y muchas más. También se espera una nueva Karate Kid, la última Misión: Imposible, la tercera parte de Exterminio, otra entrega de Jurassic Park con Scarlett Johanson, y mucho más.

Para los chicos, Disney estrenará en marzo la versión de carne y hueso de Blancanieves, y en mayo, Lilo y Stitch. Dreamworks lanzará en junio su versión con actores de Cómo entrenar a tu dragón. Además, Pixar lanzará su nueva película, Elio.

Como entrenar a tu dragon.webp Llega el live-action de Como entrenar a tu dragón.

Directores y Actores de Renombre

El 2025 también traerá nuevas películas de grandes directores y actores. En abril, Mickey 17 de Bong Joon-ho con Robert Pattinson. En agosto, lo nuevo de Paul Thomas Anderson, The Battle of Baktan Cross, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Hacia fin de año, Emma Stone colaborará nuevamente con Yorgos Lanthimos en Bugonia y Edgar Wright regresará con The Running Man.

mickey 17 (1).png El ganador del Oscar por Parasite, Bong Joon-ho, vuelve con Mickey 17.

El 2025 será el año de tres biopics musicales: temprano llegará Better Man, sobre Robbie Williams, y a fin de año se estrenarán Michael, sobre el Rey del Pop, y Deliver Me From Nowhere, sobre Bruce Springsteen.

Fechas de estreno de las películas más esperadas de 2025 y dónde verlas

Con tantas producciones en la lista, te dejamos algunas de las series más esperadas junto a sus fechas de estreno y plataformas correspondientes: