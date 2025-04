Teatro 24x7: obras de lunes a lunes para ver de cara al fin de semana XXL

El mejor teatro está en Buenos Aires y hay obras de calidad todos los días. Una guía con lo imperdible. Hoy Carlos Mata presente en "Yo no duermo la siesta".

Hoy puede verse una función especial de "Yo no duermo la siesta" escrita y dirigida por Paula Marull que contará con la presencia de Carlos Mata , autor e intérprete de la cortina musical de la obra. El tema "Dejame intentar" suena al final en un broche de oro a toda nostalgia y fiesta. La obra que presenta su séptima temporada luego de varios años en diferentes salas pasó al Teatro Astros. Cuenta con actuaciones de María Marull, Agustina Cabo, Luciana Grasso, Sandra Grandinetti, Marcelo Pozzi y William Prociuk . Una historia atravesada por ese territorio que excede lo geográfico y tiene siempre su propio paisaje, que es la infancia.

A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de su vecina Rita para resguardarla del momento dificil que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de enfrente las cosas tampoco están como se esperaba. Estas niñas vecinas atravesarán las horas de la siesta dejándonos espiar su singular universo e ir hilvanando las piezas que nos harán comprender por qué ese día no será igual a ningún otro. Una madre que trabaja. Un tío trepado a un árbol. Una empleada doméstica. Una historia de amor. Un perro muerto. Un cantero lleno de peces. Una sirena. Una motito que no arranca. La magia. La ternura. El dolor. Lunes las 20.

Los lunes y viernes se presenta "Animal humano", con Jorgelina Aruzzi como una mujer que ama a su perro como si fuese su propia familia. Un barrio que no entiende hasta dónde puede llegar el amor por un animal. Una obra en tono de comedia que cuenta cómo sobrellevar una realidad desquiciada. Bajo la dirección Guillermo Cacace, en El Picadero.

De miércoles a sábados puede verse la cuarta temporada de "Lo que el río hace", escrita, actuada y dirigida por María y Paula Marull, en el Astros. Amelia está desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. Con las Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

cosas.jpg Natalie Pérez es la actual intérprete de "Las cosas maravillosas", dirigida por Mey Scapola.

Los lunes, viernes y sábados puede verse "Las cosas maravillosas" en su cuarta temporada, la obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe que en 2022 llegó a Buenos Aires y sigue ofreciendo una experiencia teatral diferente. El unipersonal es protagonizado por una lista de actores y actrices que hacen temporadas limitadas de entre seis y doce semanas cada uno. Así, la experiencia tiene una dinámica colectiva en la que cada artista aporta su propio color a la historia. Actualmente, la narradora que la lleva adelante es Natalie Pérez. La dirección artística está a cargo de Mey Scápola. En 2022, la obra tuvo como protagonista a Peter Lanzani, bajo la dirección de Dalia Elnecavé, en 2023 estuvo Lali González como protagonista y continuó con Franco Masini, Andy Kusnetzoff y en 2024 se sumaron Candela Vetrano y Victorio D'alessandro, mientras que la temporada 2025 arrancó con Florencia Otero. "Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir". En el Multiteatro.

De miércoles a domingos siguen las funciones de la séptima temporada de "El equilibrista" con Mauricio Dayub dirigido por César Brie, sobre textos de Patricio Abadi, Mariano Saba y Dayub. El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Luego de varios años en el Chacarerean, se presenta en El Nacional.

Los sábados a las 20 puede verse "Local/cito", de María Figueras, en nuevo horario en mayo los sábados a las 20 en Espacio Callejón. Un local, vive sus días, sus últimos días. El Localcito, se convirtió en hogar y alberga lo que queda de una familia; una viuda con sus dos hijos, más una presencia inquietante. Todos necesitan amor. ¿El amor es una forma de resistencia? Pero el camino a la felicidad presenta obstáculos, malos entendidos, secretos, sueños ocultos. ¿Quién no quiere irse a un lugar que no duela? Actúan Aymará Abramovich, Ezequiel Baquero, Agustín Daulte, Miguel Ferrería, Mercedes Moltedo, Malena Resino y la voz en off de Rafael Spregelburd.