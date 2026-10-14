Un exlíder pandillero fue sentenciado a 40 años de prisión por orquestar el asesinato de Tupac Shakur

El rapero fue asesinado a tiros el 7 de septiembre de 1996, después de que un coche se le acercara y abriera fuego mientras regresaba de un combate de boxeo de Mike Tyson.

El exlíder pandillero Duane 'Keffe D' Davis fue sentenciado a 40 años de prisión por orquestar el asesinato del rapero Tupac Shakur .

El rapero fue asesinado a tiros el 7 de septiembre de 1996, después de que un coche se le acercara y abriera fuego mientras regresaba de un combate de boxeo de Mike Tyson . Murió a causa de sus heridas seis días después .

Aunque no fue él quien apretó el gatillo directamente, Davis fue acusado de planear el asesinato, debido a que su sobrino Orlando Anderson había tenido un altercado con Shakur horas antes. Davis negó las acusaciones y se declaró inocente.

A principios de septiembre, Duane 'Keffe D' Davis fue declarado culpable de orquestar el asesinato del difunto rapero y condenado por un cargo de asesinato con arma mortal , una decisión que la familia de Tupac dijo haber recibido con "eufórica y aliviada" .

Davis ha sido condenado a al menos 40 años de prisión y ha declarado que apelará el veredicto.

En el juicio, los fiscales argumentaron que, si bien Davis no disparó el arma personalmente, era el cabecilla del grupo que cometió el asesinato, y destacaron cómo incluso escribió sobre el crimen en sus memorias de 2019, "Compton Street Legend". En el libro, Davis reconoció haber estado dentro del Cadillac blanco durante el tiroteo desde el vehículo en marcha, y también escribió que fue él quien le proporcionó el arma a la persona que apretó el gatillo esa noche.

En el tribunal, el hermano de Tupac, Maurice, solicitó al juez que impusiera la "pena más larga posible" a Davis, y la hermana de la víctima, Sekyiwa, declaró ante el tribunal que el asesinato "durante mucho tiempo, destrozó a mi familia".

En 2008, Davis reveló a las autoridades su participación en el asesinato durante un interrogatorio policial relacionado con el homicidio del rapero The Notorious BIG. A cambio de esta información, se le eximió de un proceso penal; sin embargo, las declaraciones que posteriormente hizo en su libro y en las entrevistas posteriores invalidaron dicho acuerdo, lo que permitió que el interrogatorio policial se utilizara como prueba en el juicio por asesinato.

El equipo legal de Davis defendió constantemente los comentarios de sus memorias, argumentando que eran ficticios y exagerados para impulsar las ventas. Sin embargo, la fiscalía rebatió esta afirmación, alegando que Davis sí le proporcionó el arma a su sobrino Orlando Anderson, quien posteriormente disparó contra Tupac, y que además se encontraba en el Cadillac en el momento del ataque.

Orlando Anderson negó cualquier implicación en el tiroteo y murió en un tiroteo no relacionado en 1998.