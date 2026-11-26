El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata dictó la máxima pena contra Sergio Ramón Oliveira por el ataque ocurrido en marzo de 2020. La víctima fue Guadalupe Eseiza, quien tenía 8 años.

Sergio Ramón Oliveira fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su prima Guadalupe Eseiza, de 8 años, ocurrido en marzo de 2020 en la localidad bonaerense de Lobos.

Sergio Ramón Oliveira fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su prima, Guadalupe Eseiza , de 8 años. El crimen ocurrió el 1 de marzo de 2020 en la localidad bonaerense de Lobos . El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata lo encontró responsable de un intento de abuso sexual y del homicidio de la niña , a quien golpeó y luego prendió fuego cuando todavía estaba con vida, en un intento de ocultar el ataque.

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El día del crimen, Oliveira pasó a buscar a Guadalupe por su casa con una excusa. Le dijo que la llevaría a una pileta y a un cumpleaños en el que estaría su hija, de 5 años. La madre de la nena le permitió salir con él porque era un familiar.

Sin embargo, el hombre la llevó a una vivienda que alquilaba en la calle Hipólito Yrigoyen al 1200, a más de 20 cuadras de la casa de la familia. Allí intentó abusar sexualmente de ella y la golpeó con tanta violencia que le provocó fracturas en el cráneo y las costillas , además de otras lesiones en el cuerpo.

Después de la agresión, Oliveira llamó varias veces a la madre de Guadalupe, pero no le dijo dónde estaba la nena. Mientras la familia intentaba encontrarla, el acusado visitó las casas de dos exparejas y luego fue hasta la vivienda de su madre, en Roque Pérez. A una de esas mujeres le dijo que había hecho algo que no tenía solución y que quería despedirse.

Más tarde, Oliveira volvió al departamento donde había atacado a la niña. Según la investigación, utilizó carbón y nafta para iniciar un incendio y colocó a Guadalupe sobre las brasas, aunque todavía estaba con vida. Antes de irse, cerró las ventanas y dejó una garrafa cerca de ella.

La autopsia determinó que la niña murió por un “síndrome asfíctico secundario a carbonización”. Los estudios también encontraron lesiones compatibles con la exposición directa al fuego y la inhalación de humo.

Esa misma noche, Oliveira se reunió con una de sus exparejas, madre de sus dos hijos, y le dijo: “Me mandé una cagada”.

Mientras tanto, la madre de Guadalupe seguía intentando comunicarse con él. Cerca de las 21.15, el hombre le aseguró que llevaría a la nena a su casa después de bañarse, pero nunca apareció. Horas más tarde llegó a la vivienda de su madre, en Roque Pérez, donde repetía: “La nena, la nena”. La mujer alertó a la Policía.

Guadalupe Eseiza tenía 8 años cuando fue asesinada el 1 de marzo de 2020 en la localidad bonaerense de Lobos. Por el crimen, su primo Sergio Ramón Oliveira fue condenado a prisión perpetua.

El comisario Héctor Omar Jensen fue uno de los primeros efectivos en llegar al departamento. Al mirar por una ventana, vio el cuerpo de la niña y tuvo que abrir la puerta de una patada. En el interior encontró a Guadalupe sin vida y las paredes cubiertas de hollín.

Durante el juicio, Oliveira negó haber cometido el crimen. Sostuvo que dos delincuentes armados habían entrado al departamento y atacado a la nena mientras él buscaba dinero para responder a una supuesta extorsión. Sin embargo, los jueces rechazaron esa versión.

La condena a prisión perpetua

El tribunal estuvo integrado por los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech. Los magistrados lo declararon responsable de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado y homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa.

La sentencia coincidió con el pedido de la fiscal de juicio, Leila Aguilar, y de los abogados que representaron a la familia de Guadalupe, Andrés Irazábal y Nicolás Granillo Fernández.

Además, los jueces establecieron que Oliveira deberá cumplir 40 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional.

Durante las audiencias también declararon dos exparejas del condenado. Ambas relataron situaciones anteriores de violencia y sometimiento sexual. Sus testimonios fueron evaluados por el tribunal junto con las demás pruebas presentadas durante el juicio.