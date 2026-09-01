Juicio por el asesinato de Tupac Shakur: un exlíder pandillero de California fue declarado culpable

El jurado declaró a Duane 'Keffe D' Davis culpable de un cargo de asesinato con arma mortal en un ataque desde un vehículo en movimiento en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996.

Duane 'Keffe D' Davis fue declarado culpable de orquestar el asesinato del rapero y actor estadounidense Tupac Shakur en 1996. El jurado declaró a Davis culpable de un cargo de asesinato con arma mortal en un ataque desde un vehículo en movimiento en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996.

El jurado deliberó durante menos de 3 horas tras un juicio que duró varias semanas en Las Vegas. Según el portal BBC News, Davis afirmó que apelaría tras la lectura del veredicto en el tribunal. La jueza del tribunal de distrito del condado de Clark, Carli Kierny, programó la audiencia de sentencia de Davis para el 13 de octubre.

Durante el juicio, la fiscalía argumentó que, si bien Davis, exlíder de la pandilla callejera South Side Compton Crips, no disparó el arma que mató a Shakur , sí ordenó el tiroteo y proporcionó el arma que su sobrino Orlando Anderson utilizó para abrir fuego.

Los fiscales argumentaron que el ataque fue una represalia por la paliza que Shakur y miembros de su séquito le propinaron a Anderson horas antes en el MGM Grand. Anderson, que murió dos años después en un tiroteo no relacionado con este incidente, era miembro de una banda rival en Compton, California.

Durante el juicio, la fiscalía reprodujo ocho horas de grabaciones, tomadas de cuatro sucesos distintos ocurridos en años diferentes, en las que Davis relató con sus propias palabras lo sucedido, reconociendo repetidamente y en público que se encontraba dentro del Cadillac blanco desde donde se efectuaron los disparos mortales.

Davis ya había informado a las autoridades sobre su participación en la muerte de Shakur durante un interrogatorio policial secreto en 2008 relacionado con la muerte del rapero The Notorious BIG. Profundizó en su papel en sus memorias de 2019, Compton Street Legend.

El abogado defensor de Davis, Michael Sanft, sostuvo que Davis falsificó las cuentas para beneficio personal, entretenimiento y dinero. También argumentó que los investigadores no presentaron cargos contra su cliente después de la entrevista de 2008 porque no consideraron creíble su relato ni encontraron pruebas suficientes para corroborarlo.

Cómo fue el asesinato de Tupac Shakur

Durante una grabación, el tribunal escuchó que Davis se identificó como el pasajero del asiento delantero en el Cadillac blanco alquilado que se detuvo junto al BMW en el que viajaban Shakur y Suge Knight el 7 de septiembre de 1996.

Según declaró, Terrence 'Bubble Up' Brown conducía, mientras que su sobrino Orlando 'Baby Lane' Anderson y DeAndre 'Dre' Smith iban sentados en la parte trasera. Davis afirmó que le pasó un arma cargada al asiento trasero porque no tenía un tiro claro desde su lado del vehículo.

Según la grabación, Smith dudó inicialmente antes de que Anderson tomara el arma. "Bajó la ventanilla y disparó", declaró David a los investigadores.

Davis afirmó que él mismo habría abierto fuego si el BMW de Knight hubiera estado a su lado del Cadillac. También dijo que vio a Shakur intentando pasar al asiento trasero cuando se efectuaron los disparos.

Shakur fue asesinado a tiros después de que un coche se le acercara y abriera fuego mientras regresaba de un combate de boxeo de Mike Tyson. Murió a causa de sus heridas seis días después .