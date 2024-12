Volvió Gran Hermano: quiénes son los participantes de la nueva edición

Lourdes. Dijo que tiene su ego por las nubes: “Mi estrategia es hacerme la rubia boluda y después romper con todo”, tiró.

Luca Mateo Fiorelli. Ex futbolista, definido como chamuyero fue el que mostró el perfil más calmo y conciliador del grupo. Intentó hacer streaming “pero la verdad que no me veía ninguna persona”.

image.png Luca Mateo Fiorelli.

Sandra Fiore. Una mujer de La Plata, que dijo que su vida es la pesca. “Vengo a ordenar la casa, integrar, y hacer lío”.

Carlos Tocco. “Criado en la escuela de la noche”, empresario de boliches, ex jugador de fútbol, dijo que tuvo una doble vida durante 25 años que no terminó bien. “No quiero ser el viejo boludo de la casa”, aseguró, y no se entendió si fue advertencia o pedido.

Candela Campos. Una patinadora a la que le gusta el chusmerío. “Voy a coquetear, seguro que alguien me gusta”, insinuó.

image.png Candela Campos.

Sebastián Bello. un mendocino al que le quitaron las amígdalas y tiene la voz de un niño, estudiante de ingeniería.

Martina Pereyra. Modelo y contadora, es una especie de Juli Poggio. Dijo: “No me gusta que crean que soy una tonta… porque no soy ninguna tonta”.

Giuliano. Vendedor, al que siempre le gustó “la plata”. Fue peleador de kickboxing y no cree en la monogamia. “Sí, soy mujeriego”.

Petrona. De Tucumán, “sonámbula”, graciosa y de hacer chistes. “En mi adolescencia veía el programa, y mírame dónde estoy”, dijo, celebrando sus propias humoradas.

image.png Petrona Jerez.

Tato. De Uruguay, entró diciendo que sufre bullying “por fachero”, y que sabe poner las caras que le dan resultado en TikTok.

Chiara Mancuso. Hija del futbolista, se presentó diciendo que los hombres no le pueden seguir el ritmo sexual. “Soy muy fogosa”.

image.png Chiara Mancuso.

Ulises Apostolo. Licenciado en Ciencias Políticas, modelo, asesor de un funcionario. “Lo que más me interesa de la casa es la pileta, porque necesito un enero más fresco del que paso en el departamento”, tiró.

Delfina. modelo que quiere demostrar que las modelos no son solo una cara bonita. “Te ven linda y te tratan de tonta, pero no es así”.

Luciana Martínez. Se presentó como Jorge Barrionuevo pero ahí nomás asumió su elección de chica trans. De Pico Truncado, profe de danza y administrativa, que al entrar le pidió “perdón” a su madre, como si su familia no supiera de su elección.

Juan Pablo. Arquitecto entrerriano, emprendedor, que le gusta “destacarse y competir”. Hace meditación para no mostrarse débil. Siempre quiso ser actor.

Andrea Lázaro. profe de spining y de gimnasio, tuvo una presentación insólita. “Cada vez que se acerca la navidad yo necesito estar de novia”, dijo.

image.png Andrea Lázaro.

Brian Alberto. Vendedor ambulante en los trenes de la línea San Martín. “Vergüenza no tengo, soy muy jodón, muy plaga, soy lo nuevo de lo nuevo, el mejor producto para el programa”.

Jenifer Lauría. Trabaja con “los Moyano” en el sindicato de camioneros. Madre, frontal, dijo que se lleva el mundo por delante.

Renato Rosini. De Perú, estudiante de Administración y Marketing, modelo e influencer que ya participó en otros realities, es hijo de un actor famoso en su país. “Entrenar es lo más importante de mi vida”, dijo, definiéndose como un “ser interesante”.

Sofía “Sopa”. Motoquera, amante de los tatuajes. “Me siento muy segura de mi misma y sé entender a las personas, cómo son”.

Luz Tito. Jujeña, que trabaja en la terminal de ómnibus de su ciudad, está en una relación abierta con una persona en España.

Ezequiel. Fanático del hard rock de Guns N´Roses, lookeado como en los ‘80 y ‘90. Usa cama solar. “Sé como picantear una situación, pero desde el lado no agresivo. Puedo generar algo deslumbrante en la casa”.