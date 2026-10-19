Vuelve a HBO Max la serie pionera del thriller argentino totalmente remasterizada

La producción que marcó un antes y un después en la ficción latinoamericana regresa con una renovación técnica y todos sus capítulos.

HBO Max suma a su catálogo una producción emblemática de la televisión regional, con una versión que recupera su calidad visual y sonora para las pantallas actuales. El relanzamiento forma parte de las acciones por los 35 años de HBO en Latinoamérica , una celebración que también incluye contenidos destacados de distintas etapas de la señal.

Se trata de Epitafios , el thriller policial argentino estrenado en 2004 que abrió el camino de las producciones originales de HBO realizadas en la región. A más de dos décadas de su debut, la ficción vuelve a estar disponible con sus dos temporadas remasterizadas en 4K, una oportunidad para reencontrarse con una historia que combinó crímenes, suspenso psicológico y personajes atravesados por su pasado.

Producida por Pol-ka en asociación con HBO, la serie se estrenó el 14 de agosto de 2004 y se convirtió en la primera producción original de HBO realizada en Latinoamérica . Su llegada representó un paso relevante para la ficción regional, que comenzó a ocupar un lugar más visible dentro de la oferta internacional de contenidos premium.

La ficción argentina forma parte de una etapa clave en la historia de las producciones televisivas de HBO en Latinoamérica.

La historia sigue a Renzo Márquez, un expolicía que dejó la fuerza después de una toma de rehenes en una escuela que terminó en tragedia. Cinco años más tarde, una serie de crímenes lo obliga a volver sobre aquel episodio.

Las pistas conducen a un asesino que anuncia sus próximas víctimas mediante epitafios enigmáticos , una mecánica que transforma cada investigación en una carrera contrarreloj.

En ese recorrido, Renzo vuelve a encontrarse con Laura Santini, una psiquiatra vinculada con los hechos del pasado, y trabaja junto a Marina Segal, una detective que aporta una nueva perspectiva al caso. La trama mezcla la investigación policial con los conflictos personales de sus protagonistas, sin limitarse a la búsqueda del responsable.

La serie fue escrita por Walter y Marcelo Slavich y contó con la dirección de Alberto Lecchi y Jorge Nisco. Su propuesta visual, con una puesta cercana al lenguaje cinematográfico, acompañó una narración más oscura que la de buena parte de la ficción televisiva de aquel momento.

Cuántos episodios tiene y qué cambia en la versión en alta definición

La producción cuenta con dos temporadas y 26 episodios en total, distribuidos en 13 capítulos por temporada. De esta manera, quienes quieran volver a verla pueden seguir el desarrollo completo de la historia, mientras que quienes todavía no la conocen tienen la posibilidad de empezar desde el primer episodio.

La primera temporada presenta el caso que reúne a Renzo Márquez, Laura Santini y Marina Segal frente a un asesino que convierte sus crímenes en mensajes. La segunda retoma el universo de los investigadores con una nueva trama criminal, otros desafíos y personajes que amplían el mundo de la serie.

La principal novedad del relanzamiento es la remasterización en 4K, un proceso técnico destinado a mejorar la presentación de la imagen en televisores y dispositivos actuales. La recuperación audiovisual busca conservar la obra original, pero con una definición más acorde con las pantallas contemporáneas.

La actualización también fue anunciada como una mejora de la calidad sonora. Esto resulta relevante en una ficción que construye buena parte de su tensión mediante silencios, diálogos, ambientes y detalles que acompañan el avance de la investigación.

Trailer de Epitafios

Elenco de Epitafios