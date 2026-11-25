HBO confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de "The Pitt" + Agregar ámbito en









La serie ha sido un éxito rotundo tanto entre el público como entre la crítica y la comunidad de premios, al haber obtenido 12 premios Emmy en sus dos primeras temporadas de un total de 38 nominaciones.

The Pitt vuelve para su tercera parte.

The Pitt ya tiene fecha de estreno para su tercera temporada en HBO y HBO Max. La tercera temporada del exitoso drama médico se estrenará el 7 de enero. Esto concuerda con los estrenos de las otras temporadas de la serie, que se emitieron el 9 de enero de 2025 y el 8 de enero de 2026, respectivamente.

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La sinopsis oficial de la serie describe The Pitt como "un análisis realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos de hoy, vistos a través de la perspectiva de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno de Pittsburgh".

Adelanto de la tercera temporada de The Pitt El adelanto muestra aún más conflicto entre el Dr. Robby y el Dr. Langdon (interpretado por Patrick Ball). El primer vistazo también insinúa un papel mucho más importante para el Dr. Jack Abbot (interpretado por Shawn Hatosy), quien recientemente confirmó que dirige el episodio 5 de la tercera temporada.

El elenco de la temporada 3 incluye: Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Dr. Whitaker), Shabana Azeez (Javadi), Ayesha Harris (Dr. Ellis), Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) y Shawn Hatosy (Dr. Abad). Supriya Ganesh, quien interpretaba a la doctora Samira Mohan, residente sénior, ha abandonado la serie antes de la tercera temporada.

R. Scott Gemmill creó la serie y ejerce como productor ejecutivo junto con John Wells a través de John Wells Productions (JWP), Wyle, Michael Hissrich, Erin Jontow de JWP, Joe Sachs, Simran Baidwan y Eli Attie.

The Pitt ha sido un éxito rotundo tanto entre el público como entre la crítica y la comunidad de premios, al haber obtenido 12 premios Emmy en sus dos primeras temporadas de un total de 38 nominaciones. Esto incluye dos victorias consecutivas a mejor serie dramática y mejor actor principal en una serie dramática (Wyle).