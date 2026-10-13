HBO celebra sus 35 años en América Latina con el reestreno de la serie "Epitafios" en una versión remasterizada + Agregar ámbito en









Con la remasterización en 4K de sus dos temporadas completas, Epitafios regresa el 15 de octubre para ser redescubierta.

Epitafios vuelve con una nueva versión.

Hace 35 años, el 31 octubre de 1991, HBO llegó a América Latina con una propuesta que redefinió el entretenimiento con producciones que trascendieron la pantalla para convertirse en fenómenos culturales. Como parte de esta celebración de aniversario, Epitafios, la primera producción original de HBO realizada en Latinoamérica, será relanzada en versión remasterizada en 4K el 15 de octubre en HBO Signature, con una maratón durante todo el día, y también estará disponible en HBO Max.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, durante el mes de octubre, la plataforma HBO Max y el canal HBO Signature contarán con colecciones especiales de sus contenidos más emblemáticos de estos últimos 35 años.

Desde su lanzamiento, HBO sigue siendo pionera en establecer un modelo basado en la ambición creativa, el riesgo narrativo y excelencia en la producción. La marca se convirtió en el hogar de algunas de las series más influyentes, desde las fundacionales Los Soprano, hasta fenómenos contemporáneos como House of the Dragon. Además, HBO también se convirtió en una usina de producción de historias originales realizadas en América Latina.

Epitafios, la primera producción original de HBO hablada en español En 2004, HBO estrenó Epitafios, la primera producción original hablada en español y realizada fuera de los Estados Unidos, Producida en Argentina y nominada al Emmy Internacional en sus dos temporadas, fue un hito en la industria audiovisual. Con una producción cinematográfica inédita para la época, la serie marcó un punto de inflexión para la ficción latinoamericana, impulsando una historia local a pantallas internacionales, con estreno en más de 90 países.

Con la remasterización en 4K de sus dos temporadas completas, Epitafios regresa el 15 de octubre para ser redescubierta: por quienes acompañaron su estreno y por nuevas audiencias que se acercan por primera vez a su historia.

Con audacia narrativa y visual, la serie abrió el camino para una nueva generación de producciones originales premium desarrolladas por HBO en América Latina que siguieron después, reuniendo a los mejores artistas y creadores de la cultura local. Celebra los 35 años de HBO en América Latina redescubriendo estas producciones originales que fueron hitos en distintas etapas de este recorrido. De qué trata Epitafios Consagrada como la primera producción de HBO en América Latina, impulsó el desarrollo de ficciones con altos niveles de producción en toda la región. El género de Epitafios, un thriller noir que sigue la búsqueda policial de un asesino en serie, había sido ampliamente explorado en otros mercados, pero era atípico para una producción local. La historia sigue a Renzo Márquez (Julio Chávez), un expolicía marcado por una tragedia de su pasado que vuelve a involucrarse en una serie de investigaciones atravesadas por asesinatos cuidadosamente planificados, pistas inquietantes y criminales que desafían constantemente a quienes intentan detenerlos. Junto a Marina Segal (Cecilia Roth) y otros investigadores, Renzo deberá descifrar la lógica detrás de los crímenes mientras se enfrenta a sus propios fantasmas, en una historia que explora las consecuencias del pasado y los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Filmada por los cineastas, Alberto Lecchi, Jorge Nisco y Daniel Barone, logró reunir en un único proyecto a grandes artistas locales como Julio Chavez, Cecilia Roth, Paola Krum y Leonardo Sbaraglia en la segunda temporada.