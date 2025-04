"El tiempo cura todo", afirmó Wanda Nara en referencia al conflicto con Mauro Icardi y sus hijas

A la salida de la audiencia, Wanda conversó con la prensa y aseguró: “Estoy haciendo lo que tengo que hacer”. También se refirió a las declaraciones de la abogada Lara Piro, que representa a Icardi: “Lo que dijo la abogada Lara Piro lo tomé mal, pero no tengo nada que decir de ella, su cliente me conoce y me parece una falta de respeto hablar así de la madre de sus hijos”.