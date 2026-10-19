Bank of America prevé un golpe de hasta 10% en las bolsas europeas por los riesgos en el ciclo de la IA

Un informe del banco advierte que la compresión de márgenes en la inteligencia artificial y el alza en los costos de financiamiento amenazan con desencadenar un ajuste en las valoraciones bursátiles. Los detalles, en la nota.

Bank of America (BofA) mantiene desde hace meses una postura de cautela sobre las bolsas europeas y, a pesar de la firmeza de los índices, no observa argumentos para modificar su diagnóstico. En su más reciente informe de estrategia, la entidad prevé que el Stoxx 600 retroceda hasta los 580 puntos hacia el segundo trimestre de 2027, lo que implicaría un ajuste cercano al 10% respecto de las cotizaciones actuales.

La insistencia de Bank of America con su visión bajista responde a un diagnóstico claro: el mercado ignora la acumulación de riesgos. A esto se suma el creciente escepticismo en torno al gran catalizador de las bolsas en el último año: el millonario ciclo de gasto en inteligencia artificial.

Para BofA, resulta paradójico que el Stoxx 600 cotice a menos de un 3% de sus máximos históricos en medio de crecientes dudas sobre el boom de la IA. Aunque las sólidas revisiones de beneficios lograron amortiguar hasta ahora el repunte en los rendimientos reales de los bonos, el banco advierte que ese escudo se debilitará si el escepticismo sobre la rentabilidad de las tecnológicas sigue escalando.

Uno de los argumentos centrales del BofA es que diferentes segmentos de los mercados financieros ya empezaron a exigir una mayor prima por el riesgo asumido , mientras que ese movimiento apenas se trasladó a las bolsas.

Bank of America señala, por ejemplo, el repunte en los diferenciales de la deuda soberana francesa, el fuerte aumento en las primas del crédito estadounidense de menor calidad y la presión sobre las compañías más endeudadas vinculadas al ecosistema de la IA. Sin embargo, las primas de riesgo de la renta variable se mantienen cerca de los mínimos registrados recientemente.

Si bien los mercados bursátiles sufrieron un recorte en sus múltiplos de valuación —con el PER global cayendo de 20,5 a 17,5 veces y el europeo de 15,8 a 13,8 veces—, BofA advierte que esta baja responde únicamente al alza en los rendimientos reales de los bonos. Según la firma, las acciones asimilaron el impacto del costo del dinero, pero aún no incorporan la corrección pendiente por un mayor riesgo de mercado.

Bank of America: Prevé una caída del 10% en bolsas europeas por riesgos del ciclo de la IA. Depositphotos

Ahí se encuentra uno de los principales motivos por los que mantiene su cautela: si ese riesgo termina trasladándose también a la renta variable, habría margen para nuevas caídas incluso aunque los múltiplos ya se hayan moderado.

El boom de la IA, en el centro del debate

El segundo gran argumento de Bank of America reside en la creciente fragilidad del espectacular ciclo de inversión en inteligencia artificial. Las proyecciones de gasto de capital a doce meses de los principales hiperescaladores estadounidenses —Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle— se dispararon de unos u$s330.000 millones a comienzos de 2025 a u$s1 billón, una cifra que equivale aproximadamente al 3% del PBI de Estados Unidos.

Cabe subrayar la gran magnitud de la transformación: es una intensidad de inversión superior a la registrada en grandes ciclos históricos como el boom ferroviario del siglo XIX o la burbuja tecnológica de los años noventa.

Aunque el auge de la IA impulsó el PBI global, los balances empresariales y el rally en las bolsas, Bank of America encendió las alarmas. La entidad advierte que el sector entra en una dinámica clásica de ciclo inversor: las ganancias extraordinarias iniciales atrajeron una ola masiva de capital que hoy amenaza con derivar en sobrecapacidad, una mayor competencia y un fuerte desgaste en los márgenes de beneficio.

Aunque el auge de la IA impulsó el PBI global, los balances empresariales y el rally en las bolsas, Bank of America encendió las alarmas.

La enseñanza de anteriores episodios, sostiene el banco, es que "lo que importa para la sostenibilidad de los grandes ciclos de inversión no es la brillantez de la nueva tecnología, sino la economía de la nueva industria". Es decir, BofA no cuestiona el potencial transformador de la IA, lo que pone en duda es que todas las inversiones que se están realizando puedan generar una rentabilidad suficiente para justificar su impactante magnitud.

Señales de alarma

Justo en este punto surgen las primeras señales de alerta. La disputa por el dominio de la IA se recalentó con la irrupción de modelos chinos de pesos abiertos que ofrecen alta capacidad a muy bajo costo. La consecuencia lógica no tardó en llegar: el precio medio de los tokens se hundió cerca de un 50% desde mitad de año, presionando los márgenes de toda la industria.

El argumento alcista sostiene que la baja en los precios debería disparar el uso de estas herramientas hasta compensar el menor costo unitario. Se trata de la aplicación de la denominada paradoja de Jevons: cuando una tecnología se abarata, su consumo aumenta de tal manera que el gasto total termina siendo mayor. Por el momento, Bank of America no observa evidencia suficiente de que este fenómeno esté ocurriendo.

Riesgos latentes: Aumento de costos de financiamiento y dificultad para monetizar la IA amenazan la rentabilidad de inversiones. Imagen creada con IA

El uso de IA en las empresas de EEUU se dispara, pero el negocio factura menos. Según la firma Ramp AI, aunque el consumo de tokens no para de crecer, el gasto total cayó de forma leve desde agosto porque los menores precios aplastaron el margen. Para los analistas, esta dificultad para monetizar en medio de una competencia feroz es la clásica antesala del debilitamiento de un ciclo inversor.

A este escenario se suma el incremento en el costo de financiamiento. El gasto vinculado a la inteligencia artificial depende cada vez más del endeudamiento, en un contexto donde los rendimientos de los bonos experimentaron una fuerte suba. Esta es la cadena de riesgos que preocupa a Bank of America: una menor capacidad para monetizar la IA, un deterioro en la rentabilidad de las inversiones, recortes en el Capex, desaceleración económica, revisiones a la baja en los beneficios corporativos y un consecuente aumento en las primas de riesgo bursátiles.