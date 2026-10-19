Las protestas en Francia aceleran la ola de venta de bonos y le suman presión al euro

Los bonos de deuda francesa experimentan una caída generalizada, al igual que las acciones en la bolsa de París. La situación también salpica al euro, aunque en menor medida.

Los disturbios y protestas generalizadas en Francia aumentaron el malestar entre los tenedores de bonos y acciones del país europeo, con caídas de hasta el 2% esta jornada, profundizando las dudas del mercado respecto a la sostenibilidad fiscal del gobierno francés, como así también la incertidumbre respecto a las elecciones presidenciales del próximo año.

El Ministerio del Interior informó el domingo de que cerca de 2.400 personas fueron detenidas en Francia, mientras la policía empleaba gases lacrimógenos en enfrentamientos con los manifestantes, que originalmente habían sido convocadas para protestar contra el costo de vida, pero derivaron en enfrentamientos, incendios y saqueos en distintos puntos del país.

El presidente francés, Emmanuel Macron , condenó la "violencia desenfrenada" en un discurso televisado el domingo por la noche. "Al ver estas imágenes, todos nos hemos preguntado: ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia?", declaró. Además, ordenó toques de queda "localizados" y no descarta prohibir reuniones.

El caos social no tardó en inquietar a los inversores . La venta masiva de su deuda soberana hizo que el rendimiento de los bonos a 10 años del Estado francés aumentara 10 puntos básicos, situándose en el 4,89% el lunes. Esto amplió el diferencial con l os bonos de Alemania , un indicador de la prima de riesgo asociada a la deuda francesa.

Por su parte, el rendimiento de los bonos a 2 años subió cinco puntos básicos , hasta el 3,6%. En el tramo opuesto de la curva, el bono a 30 años —referencia para el coste de financiación a largo plazo del Estado francés— registró un incremento de cinco puntos básicos, alcanzando el 5,42%.

El aumento de los costes de financiación ejercerá una mayor presión sobre las finanzas públicas francesas, en un momento en que el Gobierno intenta aprobar el presupuesto para el próximo año con el fin de controlar el déficit.

Por su parte, el índice francés CAC 40, que agrupa a las mayores empresas cotizadas en París, cayó un 1,2% durante la mañana, frente al descenso del 0,7 % registrado por el índice paneuropeo Stoxx Europe 600.

La inestabilidad también provocó que el euro cayera el lunes a su nivel más bajo en 17 meses frente a la libra esterlina, situándose esta última en 1,188 euros. El euro también retrocedió frente al dólar estadounidense, con una caída del 0,4 % en las primeras operaciones del lunes, hasta situarse en 1,1197 dólares.

"Las continuas y generalizadas protestas en Francia durante el fin de semana deberían presionar a la baja las acciones nacionales y podrían extenderse al mercado de bonos. Dudamos que esto sea suficiente, por sí solo, para provocar una ampliación sostenida adicional, pero podría limitar la capacidad del par EUR/USD para recuperar los niveles registrados el viernes", plantearon desde el banco ING en su informe diario.