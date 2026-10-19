Cedears: las 5 claves por las que Morgan Stanley espera que Amazon salte un 40%

El nuevo precio objetivo de Morgan Stanley implica un potencial de suba cercano al 40% para las acciones y Cedears de Amazon.

El nuevo precio objetivo de Morgan Stanley implica un potencial de suba cercano al 40% para las acciones y Cedears de Amazon.

Las acciones de Amazon avanzaron este lunes en Wall Street después de que Morgan Stanley designara a la compañía como su principal apuesta bursátil y elevara su precio objetivo de u$s335 a u$s350. La entidad identificó cinco factores que podrían impulsar la cotización, con especial atención al crecimiento de Amazon Web Services (AWS).

El nuevo precio objetivo implica un potencial de suba cercano al 40% respecto del cierre del viernes, cuando el papel terminó en u$s250. Morgan Stanley también planteó un escenario bajista de u$s220 y uno alcista de u$s410 , con una relación riesgo-beneficio de 3 a 1 .

“En un mercado de líderes y rezagados de la IA que alternan su desempeño, detallamos cinco catalizadores que podrían impulsar una revalorización de las acciones y generar un rendimiento significativamente superior”, escribió el analista Brian Nowak en un informe publicado el domingo. El especialista mantuvo su recomendación sobreponderar", equivalente a una posición favorable sobre el activo.

El primer catalizador es la aceleración del negocio de computación en la nube . Morgan Stanley elevó sus previsiones de crecimiento de los ingresos de AWS al 47% en 2027 y al 42% en 2028, frente al 41% y el 37% que proyectaba anteriormente.

La revisión respondió, en parte, a la expectativa de Nvidia de que AWS compre e implemente alrededor de 2 millones de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) durante esos dos años. Este despliegue también llevó a la entidad a elevar sus estimaciones de inversión de capital de Amazon a u$s355.000 millones en 2027 y u$s365.000 millones en 2028.

El nuevo precio objetivo de Morgan Stanley implica un potencial de suba cercano al 40% para las acciones y Cedears de Amazon.

El segundo factor es la rentabilidad de AWS. Nowak proyectó márgenes operativos del 42% en 2027 y del 44% en 2028, un desempeño que podría contribuir a que Amazon alcance ganancias por acción de aproximadamente u$s16,50 en 2028.

El tercer catalizador es Bedrock, la plataforma de Amazon que permite a las empresas desarrollar aplicaciones mediante modelos de inteligencia artificial. Una mayor visibilidad sobre su posicionamiento comercial podría favorecer una mejora en la valoración bursátil, que Morgan Stanley sitúa actualmente en torno a 15 veces las ganancias estimadas para 2028.

Compras con IA y robótica: las otras dos oportunidades

El cuarto factor es el comercio electrónico impulsado por agentes de inteligencia artificial. Morgan Stanley considera que Amazon está bien posicionada para beneficiarse de la expansión de herramientas capaces de buscar productos y realizar compras de forma automatizada. En ese escenario, Nowak contempla una posible asociación con el agente de IA Muse, de Meta. La temporada de compras de fin de año será una primera prueba relevante.

El quinto catalizador es la robótica. Según las estimaciones de la entidad, por cada 10% de los paquetes globales que Amazon procese mediante centros logísticos equipados con robots, la compañía podría ahorrar entre u$s2.000 millones y u$s4.000 millones anuales. Morgan Stanley considera que esta tecnología podría convertirse en un motor de crecimiento durante 2027.

Las acciones de Amazon acumulaban una suba cercana al 11% en el año, aunque todavía cotizaban aproximadamente un 10% por debajo de su máximo de principios de agosto. El mercado tendrá una nueva referencia el 29 de octubre, cuando la empresa publique sus resultados del tercer trimestre. El precio objetivo de u$s350 se apoya en una valoración equivalente a unas 21 veces las ganancias proyectadas para 2028.