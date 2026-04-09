Amazon podría vender chips de inteligencia artificial para competir contra Nvidia y AMD

Según el CEO de Amazon, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos.

El CEO de Amazon , Andy Jassy, encendió una nueva señal de alerta en la industria tecnológica al sugerir que la compañía podría comenzar a vender sus propios chips de inteligencia artificial a terceros, un movimiento que elevaría la competencia directa con gigantes como Nvidia y AMD.

La declaración formó parte de su carta anual a accionistas, donde detalló el rápido crecimiento del negocio de chips de Amazon, desarrollado principalmente dentro de su división de nube AWS.

Actualmente, la compañía diseña procesadores propios como Graviton, Trainium y Nitro , con el objetivo de reducir su dependencia de proveedores externos y mejorar costos y rendimiento en cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Según Jassy, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos. Incluso sostuvo que, si operara como una unidad independiente y vendiera chips de forma abierta como sus competidores, podría alcanzar un volumen cercano a u$s50.000 millones anuales.

El dato más relevante es que Amazon no descarta comercializar estos chips fuera de su ecosistema . “Hay tanta demanda que es bastante posible que vendamos racks de chips a terceros en el futuro”, afirmó el ejecutivo.

amazon Según el CEO de Amazon, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos. El País

Esto implicaría un cambio estratégico significativo: pasar de usar chips propios para consumo interno a convertirse en proveedor global de hardware de IA.

La llegada de un gigante

La movida tiene implicancias directas para Nvidia y AMD, que hoy dominan el mercado de aceleradores de IA. Aunque Amazon sigue siendo cliente de Nvidia, el avance de sus soluciones internas refleja una tendencia creciente entre las grandes tecnológicas: desarrollar chips propios para ganar eficiencia y control sobre la infraestructura.

En paralelo, Jassy defendió el agresivo nivel de inversión de la compañía en inteligencia artificial, que incluye un gasto de capital cercano a los u$s200.000 millones para 2026. Argumentó que la adopción de IA está creciendo rápidamente y que estos desembolsos están respaldados por una fuerte demanda de clientes.

Además, Amazon ya registra ingresos significativos vinculados a la IA dentro de AWS, con un ritmo anual superior a u$s15.000 millones, lo que refuerza la idea de que este negocio será uno de los principales motores de crecimiento a futuro.