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9 de abril 2026 - 21:59

Amazon podría vender chips de inteligencia artificial para competir contra Nvidia y AMD

Según el CEO de Amazon, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos.

El CEO de Amazon, Andy Jassy.

El CEO de Amazon, Andy Jassy.

El CEO de Amazon, Andy Jassy, encendió una nueva señal de alerta en la industria tecnológica al sugerir que la compañía podría comenzar a vender sus propios chips de inteligencia artificial a terceros, un movimiento que elevaría la competencia directa con gigantes como Nvidia y AMD.

La declaración formó parte de su carta anual a accionistas, donde detalló el rápido crecimiento del negocio de chips de Amazon, desarrollado principalmente dentro de su división de nube AWS.

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Amazon busca expandir su negocio de chips de inteligencia artificial

Actualmente, la compañía diseña procesadores propios como Graviton, Trainium y Nitro, con el objetivo de reducir su dependencia de proveedores externos y mejorar costos y rendimiento en cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Según Jassy, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos. Incluso sostuvo que, si operara como una unidad independiente y vendiera chips de forma abierta como sus competidores, podría alcanzar un volumen cercano a u$s50.000 millones anuales.

El dato más relevante es que Amazon no descarta comercializar estos chips fuera de su ecosistema. “Hay tanta demanda que es bastante posible que vendamos racks de chips a terceros en el futuro”, afirmó el ejecutivo.

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Según el CEO de Amazon, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos.

Según el CEO de Amazon, este segmento ya genera más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados y crece a tasas de tres dígitos.

Esto implicaría un cambio estratégico significativo: pasar de usar chips propios para consumo interno a convertirse en proveedor global de hardware de IA.

La llegada de un gigante

La movida tiene implicancias directas para Nvidia y AMD, que hoy dominan el mercado de aceleradores de IA. Aunque Amazon sigue siendo cliente de Nvidia, el avance de sus soluciones internas refleja una tendencia creciente entre las grandes tecnológicas: desarrollar chips propios para ganar eficiencia y control sobre la infraestructura.

En paralelo, Jassy defendió el agresivo nivel de inversión de la compañía en inteligencia artificial, que incluye un gasto de capital cercano a los u$s200.000 millones para 2026. Argumentó que la adopción de IA está creciendo rápidamente y que estos desembolsos están respaldados por una fuerte demanda de clientes.

Además, Amazon ya registra ingresos significativos vinculados a la IA dentro de AWS, con un ritmo anual superior a u$s15.000 millones, lo que refuerza la idea de que este negocio será uno de los principales motores de crecimiento a futuro.

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