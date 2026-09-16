Morgan Stanley pronosticó qué pasará con el dólar y la inflación en Argentina en 2027 de cara a las elecciones

El banco afirma que "lo peor ya quedó atrás" y prevé una reactivación hacia el segundo semestre de 2026, aunque advierte sobre la persistente cautela del mercado y las presiones sobre el dólar antes del ciclo electoral.

Morgan Stanley (MS) sostiene una mirada positiva sobre el proceso de recuperación en Argentina , aunque advirtió que la mayoría de los inversores aún mantiene una posición cautelosa. Para la entidad financiera, la desaceleración de la inflación comienza a afianzarse como un motor clave del rebote económico, si bien proyecta que el camino será gradual y con margen para nuevos episodios de volatilidad.

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“ Seguimos anticipando una mejora muy gradual en la manufactura, la construcción y las ventas minoristas a partir de algún momento del segundo semestre de 2026”, señaló la entidad financiera. De acuerdo con sus analistas, esta recuperación estará impulsada por la mejora de los salarios reales y un paulatino retorno del crédito.

Morgan Stanley sostiene que “los datos económicos son mucho más relevantes” que los índices de aprobación o la intención de voto para evaluar la trayectoria de la economía. En ese sentido, destacó que “los datos recientes de inflación, la mejora en el crédito corporativo y el retorno gradual de proyectos de infraestructura con financiación privada” respaldan su escenario.

Según el informe de la entidad, las condiciones están dadas para que la economía argentina deje atrás la fase de estabilización e inicie una reactivación más generalizada.

La comparación con los otros países de América Latina.

Sin embargo, mantiene una advertencia sobre el ritmo: “Reiteramos que dicha recuperación será muy gradual y, probablemente, no lineal; no obstante, consideramos que lo peor ya ha quedado atrás”.

Qué panorama están viendo los mercados

La visión del mercado no es homogénea. “Algunos inversores cuestionan nuestra perspectiva constructiva sobre Argentina, aunque un grupo considerable tiende a coincidir con ella, si bien con matices”, explicó Morgan Stanley.

Las visiones contrapuestas en el mercado marcan el ritmo del análisis. Mientras un sector de los inversores convalida el escenario optimista del banco, los operadores más escépticos sostienen que las cotizaciones responden en gran medida a la aprobación de la gestión oficial y advierten que "los datos de actividad continúan mostrando una debilidad generalizada".

Capitalización vs. Ganancias: Gráfico comparativo entre la capitalización bursátil total y las ganancias netas en USD de las empresas argentinas (2012–2026).

Según sostuvo el banco a través de un informe, incluso “unos pocos van más allá y afirman que la economía empeorará considerablemente el próximo año”, una visión que se ubica en las antípodas de las previsiones de Morgan Stanley.

Morgan Stanley subrayó que “pocos parecen interesarse por los avances recientes en las reformas, incluida la independencia del BCRA”. Para la entidad, en cambio, estos cambios son relevantes.

El desafío de cara al año electoral

El financiamiento externo constituye otro eje central del informe. “Los inversores centrados en el crédito sostienen que las autoridades se equivocan al no emitir deuda externa”, señaló, mientras puntualizó que “son pocos los que aún esperan alguna emisión”.

La dinámica cambiaria de cara al ciclo electoral se consolida como uno de los principales focos de discusión financiera. De acuerdo con la entidad, la trayectoria de los flujos de divisas hacia 2027 estará marcada por la volatilidad política, anticipando que "habrá demanda de dólares" en el mercado local.

De acuerdo con la entidad, la trayectoria de los flujos de divisas hacia 2027 estará marcada por la volatilidad política, anticipando que "habrá demanda de dólares" en el mercado local. Depositphotos

En ese contexto, consideró que “cuanto más pueda hacer el Gobierno para reducir los vencimientos de deuda en moneda extranjera de 2027, mejor”. Según el informe, “se están realizando esfuerzos que ya están muy avanzados, pero es posible que se requieran medidas adicionales”.

Para Morgan Stanley, la evolución de la inflación será clave: “Este dato refuerza nuestra opinión de que la desinflación se está haciendo más evidente en la segunda mitad de 2026”.

“A medida que la inflación continúe moderándose, esperamos que los salarios reales se recuperen gradualmente, lo que favorecerá la confianza, el crédito y una expansión de la actividad de base más amplia”, destacó la entidad.