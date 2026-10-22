Cuáles son las acciones argentinas que pueden saltar más de 90%, según Morgan Stanley

Grupo Financiero Galicia aparece como la compañía con mayor potencial alcista de América Latina dentro del listado de 25 acciones destacado por Morgan Stanley.

Grupo Financiero Galicia aparece como la compañía con mayor potencial alcista de América Latina dentro del listado de 25 acciones destacado por Morgan Stanley.

Las acciones argentinas ofrecen un amplio potencial de recuperación , de acuerdo con las estimaciones de Morgan Stanley . En su último análisis sobre los mercados latinoamericanos, el banco de inversión identificó varias compañías locales cuyos precios objetivo se ubican muy por encima de sus cotizaciones actuales.

El informe compara las cotizaciones de mercado con los precios objetivo estimados por los analistas para identificar las oportunidades de valorización más importantes entre las empresas que siguen en la región .

Grupo Financiero Galicia (GGAL) aparece como la compañía con mayor potencial alcista de América Latina dentro del listado de 25 acciones destacado por Morgan Stanley. El banco le asignó un precio objetivo de u$s70 por acción , que implica una suba potencial del 92% frente a la cotización del 15 de octubre y de aproximadamente el 97% respecto del cierre del 20 de octubre.

La segunda empresa argentina con mayor potencial de revalorización es Edenor (EDN) . Según las estimaciones recogidas en el informe de Morgan Stanley, sus acciones mostraban una posibilidad de suba del 93% , lo que la ubicaba entre las compañías más atractivas del universo regional analizado.

El sector energético también aparece representado por Central Puerto (CEPU) , cuyos papeles registraban un margen alcista del 85% . La compañía se posicionó entre las seis acciones latinoamericanas con mayor recorrido potencial dentro del ranking mencionado.

Grupo Financiero Galicia aparece como la compañía con mayor potencial alcista de América Latina dentro del listado de 25 acciones destacado por Morgan Stanley.

En el segmento financiero, Banco BBVA Argentina (BBAR) presentaba una suba potencial del 78%, mientras que Banco Macro (BMA) mostraba un margen de valorización del 66%.

Otras entidades bancarias locales también figuraban en el relevamiento. Grupo Supervielle (SUPV) registraba un potencial alcista del 70%, con lo que se ubicaba en el noveno puesto del listado. Estas estimaciones reflejan el margen de recuperación que Morgan Stanley identificaba en las cotizaciones de las entidades argentinas.

La lista se extendía a empresas de otros sectores. Loma Negra (LOMA) aparecía en el puesto 17, con un recorrido potencial del 48%, mientras que Vista Energy (VIST) ocupaba el lugar 18, también con una suba estimada del 49%.

Qué factores podrían impulsar la recuperación de las acciones argentinas

El cumplimiento de estos precios objetivo dependerá tanto de los resultados de las compañías como de la evolución del escenario económico y financiero. Para los bancos, una recuperación sostenida del crédito y una mejora en la capacidad de pago de hogares y empresas podrían favorecer sus balances. En las energéticas, el desempeño estará vinculado, entre otros factores, con las condiciones regulatorias, las inversiones y la evolución de los precios del sector.

Además, una menor percepción de riesgo sobre la Argentina podría favorecer las valuaciones y despertar un mayor interés de los inversores internacionales. De todos modos, los porcentajes mencionados representan la diferencia entre las cotizaciones de referencia y los precios objetivo: no constituyen rendimientos garantizados y pueden modificarse con las perspectivas de cada empresa y del mercado.