Los bancos argentinos cotizan por debajo de su valor libro: ¿oportunidad o es momento de "wait and see"?

Las acciones del sector financiero acumulan pérdidas de hasta 40% en Wall Street durante 2026, mientras las valuaciones se ven a descuento. Aunque los analistas identifican oportunidades de recuperación y señales de moderación en la morosidad, la incertidumbre macroeconómica y el elevado riesgo país mantienen la cautela entre los inversores.

Las acciones de los principales bancos argentinos atraviesan uno de los momentos más complejos del año. Pese a que la morosidad, uno de los principales factores de preocupación para los inversores, comienza a mostrar señales de estabilización, las valuaciones del sector continúan bajo presión.

En promedio, los bancos locales cotizan en promedio por debajo de su valor libro , una situación que abre interrogantes sobre si los precios actuales representan una oportunidad de inversión o si todavía reflejan riesgos capaces de profundizar las pérdidas en el corto plazo. Sin embargo, es preciso mencionar que invertir en los bancos locales es recomendable solo para aquellos con alta tolerancia al riesgo.

El valor libro es uno de los principales indicadores que utilizan los analistas financieros para evaluar las acciones bancarias. Se trata de la relación entre el valor de mercado de un banco y su patrimonio neto contable, conocida como precio sobre valor libro (P/BV) . Cuando este múltiplo se ubica por debajo, significa que los inversores están pagando por las acciones menos de lo que representa proporcionalmente el patrimonio contable del banco.

En el caso de los bancos argentinos, esta dinámica está atravesada por varios factores: el deterioro de la calidad crediticia que afecta al sector desde por lo menos septiembre del año pasado, la recuperación más lenta de los préstamos en pesos, la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y un riesgo país que llegó a rozar los 700 puntos básicos durante las últimas jornadas.

Así, el mercado enfrenta una disyuntiva: mientras que el bajo nivel de crédito privado en relación con el PBI ofrece un considerable potencial de crecimiento a largo plazo (13,1% vs 75,6% de crédito sobre PBI comparado a Brasil), los riesgos de corto plazo parecen seguir pesando más en las decisiones de inversión .

La cautela se refleja en el desempeño que se observa en la bolsa. En lo que va de 2026, las acciones que cotizan en EEUU ceden hasta 40%. En este escenario, la pregunta que se hacen los inversores es hasta qué punto las cotizaciones actuales ya incorporan el deterioro del negocio bancario, si acaso es un castigo excesivo para un sector que ya está mostrando mejoras o si es momento de esperar - quizás estirándose hacia 2027-.

Bancos argentinos: cuánto podrían subir las acciones según Wall Street

En medio de este panorama, UBS recientemente revisó sus proyecciones para Grupo Financiero Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA), BBVA Argentina (BBAR) y Grupo Supervielle (SUPV). El banco suizo recortó los precios objetivo de las cuatro entidades, aunque mantuvo a Macro como su única recomendación de compra. Para el resto adoptó una posición neutral, en un contexto de mayor cautela sobre la evolución del crédito, la morosidad y la rentabilidad del sistema financiero.

En concreto, UBS redujo el precio objetivo de Banco Macro de u$s130 a u$s90 por ADR. Pese al recorte, la nueva valuación implica un potencial alcista cercano al 43% respecto de los niveles de cotización observados al comienzo de la semana.

Para Galicia, la entidad bajó su proyección de u$s60 a u$s45, una reducción del 25%, aunque todavía contempla un margen de recuperación de aproximadamente el 28%.

En tanto, el precio objetivo de Supervielle pasó de u$s11,50 a u$s8,50, mientras que el de BBVA Argentina se redujo de u$s20 a u$s15. En ambos casos, UBS estima un potencial alcista cercano al 20%.

La perspectiva del banco suizo contrasta con las estimaciones de otras entidades internacionales. Morgan Stanley, por ejemplo, estableció precios objetivo de u$s70 para Galicia, u$s108 para Macro, u$s23 para BBVA Argentina y u$s12,50 para Supervielle, lo que refleja diferencias significativas en las expectativas de recuperación del sector.

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Más allá de la cautela de los bancos internacionales, desde el mercado local comienzan a identificar señales que podrían favorecer una recuperación de las acciones financieras, especialmente después de las fuertes correcciones acumuladas durante el año. Sin embargo, no hay un consenso claro.

De acuerdo con el análisis realizado por el equipo de Research de IEB, los indicadores de morosidad comienzan a mostrar una moderación, aunque su evolución estará condicionada por la capacidad del sistema financiero para recuperar el crecimiento de los préstamos.

"Estimamos que el ratio de morosidad debería caer a medida que se dé una recuperación de los créditos, es decir del financiamiento total. Sin embargo, la velocidad de esta compresión dependerá de qué tan fuerte sea la expansión del crédito", señalaron desde la firma. En este sentido, los analistas consideran que las actuales valuaciones podrían comenzar a resultar atractivas para inversores dispuestos a posicionarse en acciones argentinas y asumir la volatilidad del mercado.

"Esperar un driver positivo a corto - mediano plazo, y con el sobre castigo que presentan los múltiplos del sector en general, estimamos que este podría ser un punto de entrada atractivo si se busca tomar posición en acciones argentinas", agregaron.

La visión de IEB combina una perspectiva favorable sobre el potencial de recuperación del negocio bancario con una selección de entidades basada en la solidez de sus resultados.

"Nuestro posicionamiento en el sector, se basa en sobreponderar a aquellos bancos que a lo largo de las presentaciones de resultados presentaron números más sólidos, manteniendo una leve exposición a aquellos bancos que consideramos sobrecastigados en términos de P/BV", explicaron. Entre las principales entidades, IEB mantiene su preferencia por Banco Macro (BMA), "que presentó ROEs y NIMs más sólidos a lo largo de los últimos trimestres".

Sin embargo, la estrategia de la firma también contempla exposición a otras entidades aun cuando sus niveles actuales de rentabilidad son menores. En particular, IEB mantiene posiciones en Grupo Supervielle (SUPV) y BBVA Argentina (BBAR), "ya que mantienen un P/BV por debajo de 1x, lo que nos lleva a pensar en un sobrecastigo en sus valuaciones y, más aún teniendo en cuenta los drivers a corto/mediano plazo".

De acuerdo al informe publicado por el Banco Central la semana pasada, la rentabilidad del sistema financiero continuó en niveles positivos, totalizando en el acumulado de tres meses a agosto un ROA de 1,2% anualizado. En los últimos 12 meses el sector devengó un ROA de 1,6% (ROE de 6,9%).

En esa línea, el analista financiero José Bano, señaló a Ámbito que este informe demostró que la rentabilidad de los bancos, es "baja". "Uno de los problemas que tienen los bancos argentinos es que ganan poca plata. Otro problema, es que la incobrabilidad es bastante alta, aunque se amesetó. Y, el tercer factor, es que el sector bancario va muy de la mano con el riesgo país. Estos tres motivos le juegan en contra al sector bancario, y por eso lo está sintiendo". "Por otro lado, el sector bancario es de los sectores más volátiles", agregó.

El análisis banco por banco. Gráfico de José Bano

En esa línea, Bano señaló que a corto plazo y "muy probablemente hacia las elecciones", el riesgo país y los bancos van a sufrir presiones, pero destacó el potencial a largo plazo.

"Si yo tuviese que elegir posicionarme en Argentina entre bonos soberanos o bancos, me parece que la apuesta está más a favor de los bancos que de los bonos. Los bonos tienen mucho menos por subir si las cosas funcionan bien, y los bancos tienen mucho más por subir si las cosas van bien también. Entonces es un sector, que durante el siguiente año vas a tener volatilidad, pero de largo plazo me parece bueno. Depende de cada uno", concluyó.

Hacia el tercer trimestre que está a punto de presentarse, el desafío para los bancos será demostrar que pueden sostener una recuperación del crédito sin que el deterioro de la calidad de sus carteras continúe afectando los resultados.

La evolución de la morosidad, la recuperación de los márgenes financieros y una eventual compresión del riesgo país serán variables determinantes para que el sector consiga revertir una parte de las pérdidas acumuladas durante el año. Hasta entonces, el potencial de crecimiento del crédito argentino seguirá conviviendo con la cautela de los inversores, que todavía esperan señales más concretas -políticas y de actividad- antes de apostar por una recuperación sostenida de las acciones bancarias.