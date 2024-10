Cuáles son las inversiones más recomendadas por los expertos ante la baja del dólar y la inflación

Los dólares financieros parecen no encontrar piso (más allá del reciente rebote del blue) , mientras las proyecciones de la inflación continúan en el sendero planteado por el Gobierno. En ese marco, el riesgo país va camino a quebrar los 1.000 puntos básicos, niveles no vistos desde 2019.

"Carry trade", la estrategia estrella en agosto y septiembre: ¿sigue en octubre?

En septiembre, los dólares paralelos cerraron a la baja por tercer mes consecutivo. Así, diversos informes sostuvieron que el que apostó a la bicicleta financiera (hacer tasa en pesos y luego dolarizarse) en los últimos tres meses obtuvo una ganancia superior al 30% en dólares. En cuanto a lo que está pasando y puede eventualmente suceder en octubre, aseveran que la ventana seguiría abierta, pero que es recomendable solo para perfiles con apetito por el riesgo.

"Si la tendencia de desinflación continúa, podríamos ver una futura reducción en las tasas de interés, lo que fortalecería aún más esta estrategia de ´carry trade´. De esta manera, podemos pensar que el dólar MEP se mantendrá en el actual rango precio, lo cual impulsa la estrategia de continuar en instrumentos de tasa fija en pesos para revalorizar y maximizar las ganancias", le dijo a este medio, Guido Nigra, Asesor Financiero y Sales Trader Private Wealth en Balanz.

Por su parte, Mateo Reschini, Head of research de Inviu, resaltó: "Con este entorno de blanqueo, que dejó bastante stock de dólares locales, seguiría la calma cambiaria, aunque no me sorprendería si tenemos algún tipo de rebote, pero no lo veo superando los $1.250. Yo creo que está como para mantenerse todavía con ciertas posiciones de ´carry´, pero para perfiles ya más conservadores sería momento, al menos, de ir cerrando partes".

Perfiles conservadores: en qué invertir en octubre

Los analistas coinciden que para los inversores con perfiles conservadores, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos, que invierten en instrumentos de corto plazo como cauciones o Letras del Tesoro, ofrecen una excelente alternativa.

"Estos fondos proporcionan liquidez inmediata y mejores rendimientos comparados con las cuentas remuneradas. En Balanz, contamos con el FCI Performance II (Lecaps), que permite operaciones T+0, ideal para complementar un fondo dolarizado y empezar a cubrir parte del portafolio ante el actual precio del dólar MEP. También recomendamos el FCI Balanz Renta Fija en dólares, que invierte en bonos corporativos y soberanos", le dijo Nigra, a Ámbito.

Por su parte, Piedad Ortiz, Chief Economist de Wise Capital, aseveró: "En nuestra compañía, contamos con fondos de rescate inmediato que ofrecen una rentabilidad superior al plazo fijo y fondos de 24 hs. de plazo que le ganan al dólar, donde por ejemplo el Fondo Adcap Balanceado X (Wise Capital Saving) de rescate en el día ha tenido variaciones en los últimos 90 días de 10,6% superior al plazo fijo, cuya suba nominal fue del 9,6%. Y logrando una TIR del 60,55% anual. En el caso del reto de ganarle al dólar, el Fondo Adcap Wise Capital Multistrategy, viene con una suba increíble en los últimos 12 meses de 139,8% contra el dólar MEP que solo ha subido 32,77%".

Perfiles agresivos: en qué invertir este mes

En cuanto a los bonos soberanos, para Ortiz constituyen un importante punto de inversión de cara a fin de año. "Inversiones en bonos globales, como el GD35, GD38 y GD41, las vemos bien sobre todo acompañadas por la baja del riesgo país. También vemos valor en pasar de los bonos AL a los GD (sobre todo en términos de legislación). En cuanto a la renta variable, nuestras favoritas son las acciones del sector energético, ahí tenemos YPF, PAMP, TGS, EDN y METR", explicó.

Para perfiles más agresivos, los especialistas también sostienen que podrían mantener la estrategia de "carry trade" con Lecaps. "La curva de bonos soberanos que se encuentra cercana a máximos históricos por las reformas macroeconómicas implementadas en la actual gestión, sugiere que aún hay espacio para la baja del riesgo país, lo cual podría generar un 30% de ganancia potencial en dólares si comienza a converger en zonas similares de los pares de la región", cerró Nigra.