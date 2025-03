Lo que se dice en las mesas: deja vú aliancista, la clave del primer desembolso del FMI y cuántos pesos quedan sueltos

Mientras tanto, en un “conference” más animado, entre operadores de “call money”, advertían la caída en los bonos dólar linked tras su inclusión en el menú de la licitación, que fue adelgazada de $9,4 billones a $6,5 billones tras el canje interno de Lecap. Por eso todos aguardan la tasa que pacte el Tesoro para la cobertura cambiaria ofrecida, a pesar que las expectativas no eran muy alentadoras. Estos operadores al final lo que miran es cuántos pesos quedan sueltos. Entienden que, el combo de convalidar mejores tasas y ofrecer bonos dólar linked cortos, para reducir el costo de la cobertura cambiaria, los lleva a pensar en potenciales subas en las tasas en el mercado secundario, lo que modificaría la estrategia de inversión en pesos (ya los bancos ajustaron los rendimientos de los plazos fijos). Además, hacen la lectura que frente a la pendiente positiva que recuperó la curva de tasa fija en pesos el mercado ya no espera recorte de tasas en el mediano plazo. Hoy, explicaban, una Lecap a abril 2025 paga menos que un Boncap a febrero 2026, lo que hasta hace poco era al revés. Detrás de todo esto, se vio como la corrección de la curva implicó caída en el precio de los bonos más largos contra los más cortos que se beneficiaron además de la mayor demanda por cautela y menor volatilidad. Ahora bien, uno de los operadores aconsejó apostar en el tramo corto y medio de la curva CER por la mayor presión inflacionaria , para los que gustan de la deuda en moneda dura, por ahora, mejor bajar “duration” e ir a los bonos cortos como los Bopreales más que Globales y Bonares, por lo menos, hasta que se despejen los nubarrones. Sobre los dólar linked, otro operador aportó el dato que en la última semana se redujo el flujo hacia los Fondos Comunes de Inversión (FCI) dólar linked que apenas sumaron entre $15.000 millones y $16.000 millones.

El peso argentino, la moneda más sobrevalorada del mundo actualmente

Bastante batifondo armaron las confusas declaraciones del ministro Caputo en cuanto al régimen cambiario por lo que no extrañó que en varios encuentros virtuales entre analistas y operadores internacionales comentaran, por ejemplo, un estudio del economista brasileño radicado en Londres Felipe Camargo (OE), que da cuenta que, según los modelos de valoración de divisas desde el punto de vista de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el peso argentino es la moneda más sobrevalorada del mundo actualmente. Más allá de los cálculos específicos, en el exterior entienden que el Gobierno usó este camino para luchar contra la inflación, pero consideran probable que se produzca una devaluación escalonada en algún momento en el futuro cercano, probablemente después de las elecciones de mitad de mandato. Pueden estar errados o no, lo cierto es que esa música es la que se escucha fronteras afuera sobre Argentina.

Sobre el acuerdo, desde Londres, saben que el desembolso inicial es el escollo de la negociación bajo el marco de la negociación por el tamaño del programa y el cronograma de desembolsos. Por eso, dicen en la city londinense, que el monto del primer desembolso se transformó en la clave de las negociaciones en esta etapa. En cuanto al futuro régimen cambiario, los analistas internacionales desempolvaron las experiencias de Chile y de Israel respecto a sistemas de bandas cambiarias.

Cumbre de argentinos en Wall Street

Del otro lado del Atlántico, más precisamente, en el Consulado argentino en Nueva York, hubo una especie de cumbre de la logia de profesionales argentinos de Wall Street donde debatieron no solo la coyuntura sino también las oportunidades de negocios. Fueron de la partida, Agostina Pechi (Goldman Sachs), Claudio Irigoyen (Bank of America), Fernando Losada (Oppenheimer), Alejo Czerwonko (UBS), Mariano Gaut (Mizuho), Gregory Mariasch (Pictet), Jorge Amato (Citi), Diego Sasson (ExodusPoint), y Fernando Massaro (UBS). Mucho intercambio de figuritas, y especulaciones sobre el acuerdo con el FMI.

También, aunque no era el leitmotiv, la cumbre de supervisión de seguros en Buenos Aires que convocó a especialistas hasta del Banco de Basilea porque su FSI fue uno de los organizadores, tuvo su debate informal sobre el devenir económico argentino fuera de agenda. Como la cara visible del Gobierno fue el Superintendente de Seguros, Guillermo Plate, fue él quien debió satisfacer las consultas de los invitados extranjeros sobre el gobierno libertario y su aparente milagro antiinflacionario. Pero en la reunión específica se debatió sobre las reformas e implementación de la regulación de seguros en América Latina, la supervisión de los riesgos financieros relacionados con el clima en el sector asegurador y el papel de los supervisores en el cierre de las brechas de protección contra catástrofes naturales.

Muy movido estuvo el último “Kick Off” de la gente de BECON Investment Management, ya un tradicional encuentro entre gente del mercado financiero de la región que se lleva a cabo en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Participaron, además del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, Ashok Bhatia, Ryan Schultz, Joseph Mazzoli, y Jonathan Rawicz.

Milei Bolsonaro.jpg Para algunos, Bolsonaro debería servir de lección para Milei.

Bolsonaro y una lección para Milei

Otro súper evento del otro lado de Atlántico, fue la nunca más oportuna Cumbre Europea IIF, en Bruselas en el legendario Hôtel de Ville en la Grand-Place, en un momento histórico para el continente. Sin duda estuvieron los números uno del mercado de capitales mundial. Una de las anfitrionas, la jefa de Santander, Ana Botín, no desaprovechó oportunidad para convocar a los inversores, es más, sostuvo que hacía tiempo no veía tanto apetito por activos europeos. Sobre la región siguen de cerca el caso judicial de Bolsonaro en Brasil y, obviamente, el acuerdo con el FMI con Argentina. Sobre Brasil se dijo que es un país que no teme encarcelar a un poderoso expresidente y se recordó que Lula pasó más de 18 meses en prisión por cargos menos graves. Anticipan que será un juicio largo y que habrá intentos por comparar la situación con la de EEUU. Un experto explicó que había una diferencia clave: el movimiento conservador brasileño no está liderado con éxito por la figura unitaria de Bolsonaro, hay otros líderes deseosos de sumarse a la contienda de 2026. Y quizás una lección para Milei: señalaron que, a diferencia de tantos otros populistas del mundo, incluido Lula, Bolsonaro nunca consolidó plenamente el control de su propio movimiento político, y hoy sus partidarios utilizarán el juicio para criticar a Lula y su estilo de gobierno, pero pocos se apresurarán a defender a Bolsonaro y a arriesgar sus carreras políticas por él. Sobre Argentina se escuchó que, si bien el anuncio formal del acuerdo no se hará hasta dentro de unas semanas, todo el mundo sabe que será por un monto considerable, como señalaron desde Washington. La opinión general es optimista sobre la economía argentina a lo largo de este año, pero también cree que podría producirse una pequeña crisis monetaria el próximo mes. Los más fanáticos afirman que sería muy estúpido devaluar antes de las elecciones de octubre, ya que la experiencia histórica muestra que presidente que devalúa, pierde las elecciones.