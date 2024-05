Donald Trump declaró que EEUU debe liderar la industria de las criptomonedas

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está “muy abierto” a “todo lo relacionado con esta nueva y floreciente industria” en referencia a las criptomonedas.

“ Nuestro país debe ser el líder en el campo, no hay segundo lugar”, declaró Trump en una publicación del 25 de mayo en Truth Social, una plataforma de redes sociales propiedad de Trump Media and Technology Group (TMTG).

Esto se produce justo después de que Trump anunciara que su campaña presidencial aceptaría donaciones en criptomonedas. El 21 de mayo, la campaña de Trump 2024 dijo que había lanzado una página de recaudación de fondos para que las personas elegibles donen en criptomonedas utilizando el producto Coinbase Commerce.

El sitio web presentaba logotipos de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), USD Coin (USDC), Solana (SOL) y 0x (ZRX). Aunque algunos estados no permiten las donaciones de criptomonedas en las contiendas estatales en virtud de las leyes de financiación de campañas existentes, la Comisión Federal Electoral sí permite que los comités reciban bitcoin como contribuciones.

Además de hacer anuncios públicos positivos sobre criptomonedas, Trump también se ha reunido con referentes de las criptomonedas. Informes recientes indicaron que las personas que compraron los tokens no fungibles (NFT) de la “foto policial” de Trump tuvieron la oportunidad de cenar con el ex presidente el 8 de mayo en su residencia de Mar-a-Lago.