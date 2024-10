Gabriel Lage, declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Sus piezas nacen de un proceso de creación único, en el que las mujeres son sus musas, surgiendo entonces diferentes y exclusivas líneas de vestidos.

Se trata de creaciones sin límite, con materiales especialmente elegidos y recreados en la mente del diseñador hasta lograr materializar la pieza que imagina.

“Agradezco a todo el cuerpo de integrantes de la Legislatura porteña, por tan importante nombramiento, a la diputada Marilú Estevarena por tan importante galardón para mi persona y para mi maison; es una gran emoción vivir este gran momento luego de tanta entrega por este arte que es la moda”, expresa.

“También quiero agradecer a mi socio, amigo y familia, Eduardo Ramírez, sin quien no hubiera sido posible recorrer este gran camino en la moda argentina, y, por supuesto, a todo mi gran equipo del atelier, ya que sin ellos mi tarea de diseñador no podría ser tal, porque su talento, sus manos, su pasión y dedicación día a día, me hacen mejor creador y que mis piezas se luzcan y lleguen a todo el mundo”.

“Busco representar desde mi lugar y con mi equipo lo que representa la alta costura, el concepto de la excelencia y las normas dictadas en las cámaras de la moda de Paris y de Milán, pero realizadas íntegramente por manos artesanas calificadas y argentinas, y ese, es mi mayor orgullo”, suma.

“También soy un privilegiado por ser elegido por mujeres únicas, fabulosas, interesantes, profesionales, ejemplos, para acompañarlas en los momentos más importantes de sus vidas. Es felicidad pura y una emoción muy grande que me tomen para crear piezas para estos hitos”.

“Yo no solo pienso en mí, pienso en el futuro, en Argentina creciendo e innovando, y en la presentación del talento nacional en otros países; por eso me sumo a los concursos para brindarles oportunidades a todos los creadores del interior del país que tantas capacidades tienen, así como también me encanta formar y brindar herramientas para que mi conocimiento y vivencias sirvan de apoyo en sus próximos pasos”, cierra Gabriel.

evento2.png

Acerca de su esencia

Destinadas a engrandecer la figura de la mujer las colecciones de Gabriel Lage se nutren de colores, cristales, geometrías, elementos tridimensionales, hilos de seda, perlas, variados escotes, texturas, que construyen una arquitectura que se transmite a la silueta femenina.

Todas las piezas de sus colecciones tienen un proceso de creación y producción puramente hecho a mano por artesanos argentinos.

Las creaciones de Lage son Handmade Couture, realizadas con un auténtico proceso artesanal. La técnica a mano requiere el empleo de una significativa cantidad de tiempo de trabajo del equipo de profesionales de la costura de su Maison en Argentina, en algunos casos meses, para lograr la imagen exacta que su creador quiere expresar en cada exclusiva pieza.

El diseñador tiene un objetivo primordial: lograr que la mujer que luzca sus vestidos se sienta feliz, destacar la personalidad y el estilo de cada una. Vestidos concebidos para una mujer, alegre, libre, fresca, dispuesta a disfrutar de cada uno de los momentos importantes de su vida.

Sobre su trayectoria

Gabriel Lage tiene una amplia trayectoria como creador de moda.

Ha sido invitado a lo largo de su carrera para presentar sus colecciones, en las más importantes pasarelas del mundo, París, Milán, New York, Madrid, San Pablo, Punta del Este, Santiago de Chile, Santo Domingo, Panamá, Vancouver, Yakarta, Perth, Asunción del Paraguay, y en Argentina de norte a sur y de este a oeste. Invitado por la “Cámara de la Moda y la Comune de Milán" a presentar su colección en el evento de cierre que se realiza durante la semana de la moda.

Nominado por la WFO (World Fashion Organization) y su comité internacional de la World Fashion Week, como representante oficial de la Haute Couture Argentina en el mundo.

Ha sido Ganador en dos ocasiones de la “Tijera de Plata” como mejor colección de Alta Costura Argentina, reconocido por sus pares y la prensa. Es el elegido por las celebridades más prestigiosas de Argentina y del mundo, siempre presentes en las red carpets.

La Maison Gabriel Lage cuenta con un impecable atelier con espacios especiales para cada una de las tareas que allí realizan cada una de las personas que lo componen -creación, dibujo, corte, bordado, apliques, costura, entre otras-, un ámbito único, un ejemplo al mejor estilo europeo, pero en Buenos Aires, Argentina.

evento3.png

Lage fue seleccionado por primeras damas de su país, para lucir sus creaciones a medida en eventos nacionales e internacionales de estado.

Fue portada de revistas más prestigiosas del mundo, ha presentado su colección en el marco de “Pasarela Costura España”. Y, a partir de allí, no ha dejado de brillar en Madrid en los eventos más importantes, y en la prensa especializada.

El gran hito en su trayectoria es la elección de una de sus piezas haute couture, para ser lucida por S.M. DOÑA Letizia, en un evento de estado, en la cena de gala en el Palacio Real. Solo por describir algunos de sus destacados eventos en su basta trayectoria.

Sobre su última colección

Las piezas se manifiestan en tonalidades oro combinadas con negro, negro pleno, metálicos como los oros en sus variadas composiciones, como así también los tonos platas que giran entre grises acerados y platas acelestados, verdes, y cálidos rosados.

Vestidos de diseños florales o de abstracta configuración, bordados íntegramente a mano en hilos de seda sobre tules o transparencias nube, joyas con diseños geométricos y espíritu art decó que fusionan un degradé de colores.

Con más de tres décadas de trabajo, sin lugar a dudas, Gabriel Lage es un emblema de la moda argentina.