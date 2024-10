Robert Kiyosaki vaticinó el colapso de todos los mercados: "El récord histórico del oro presagia una tormenta financiera"

Para el inversionista y autor de best sellers Robert Kiyosaki , el panorama económico actual muestra señales preocupantes, y uno de los indicadores clave es el precio del oro . Según una publicación que realizó en X el 12 de octubre, Kiyosaki destaca que el hecho de que el oro esté alcanzando máximos históricos refleja un creciente pesimismo entre los inversionistas.

Kiyosaki recuerda que quienes invirtieron en oro hace 24 años, incluido él, han visto resultados positivos . “Yo soy uno de esos inversores. Poseo oro físico, no ETF de oro en papel", aclara. Sin embargo, a pesar de la subida del oro, no considera que sea una señal favorable para el mercado en general.

Oro: el riesgo latente de una crisis financiera

"Si se produce un desplome importante de la bolsa, algo que ya estoy esperando porque ha estado en niveles demasiado altos durante mucho tiempo, no serán buenas noticias para aquellos que no poseen oro, plata o bitcoins", subraya Kiyosaki. Aunque espera que el precio de bitcoin también se vea afectado por este colapso, llegando incluso a caer hasta los u$s 5.000, confía en que después se recuperará y alcanzará niveles superiores a los u$s250.000.