El BCRA cerró la mejor semana de compras desde julio y en el mes ya acumuló más del doble que en septiembre

El Banco Central finalizó la semana con compras por u$s642 millones y llevó a u$s982 millones el saldo positivo de octubre, mientras las reservas superaron los u$s50.200 millones. Sin embargo, el dólar mayorista subió $5 ante una recuperación de la demanda de cobertura, que interrumpió dos semanas consecutivas de bajas.

El BCRA cerró la semana con fuertes compras de dólares y reservas por encima de los u$s50.000 millones, pese al repunte de la demanda de cobertura cambiaria.

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con compras por u$s642 millones y consolidó la recuperación del ritmo de acumulación de divisas durante octubre. Este viernes 16, la autoridad monetaria adquirió otros u$s68 millones y elevó a u$s982 millones el saldo positivo del mes , más del doble de los u$s473 millones registrados durante todo septiembre.

Así, las compras oficiales alcanzaron u$s15.550 millones en 2026 , mientras que la racha compradora se extendió a 14 ruedas consecutivas. En paralelo, el promedio diario de octubre se ubicó en u$s89 millones, cuatro veces el de septiembre y por encima de los u$s38 millones de agosto, aunque todavía por debajo de los u$s103 millones de julio.

La mayor absorción de divisas también se reflejó en las reservas internacionales brutas, que aumentaron u$s196 millones y cerraron en u$s50.236 millones . Sin embargo, la mejora no respondió exclusivamente a las compras oficiales. El oro avanzó 0,30% y aportó aproximadamente u$s80 millones, mientras que el debilitamiento internacional del dólar también favoreció la valuación de otros activos.

En efecto, el índice DXY retrocedió 0,26%, mientras que el euro y la libra se apreciaron 0,15% y 0,41%, respectivamente. A su vez, el yuan ganó 0,07% frente al dólar y el yen registró una apreciación marginal de 0,01%, movimientos que acompañaron la recuperación del valor en dólares de las tenencias internacionales.

No obstante, la participación del Central en el mercado cayó respecto del jueves , cuando había absorbido cerca del 36% del volumen operado. En esta ocasión, los u$s68 millones adquiridos representaron alrededor del 11% de los u$s635 millones negociados. La diferencia coincidió con una recuperación de la demanda privada, que redujo el excedente disponible para la autoridad monetaria y anticipó un cambio en la dinámica cambiaria.

El dólar interrumpió las bajas y los futuros reflejaron mayor demanda de cobertura

Después de dos semanas de retrocesos, el dólar mayorista terminó este viernes con una suba de $5 y cerró en $1.518, mientras que el volumen de operaciones aumentó. La recuperación respondió a una mayor demanda de cobertura, que ganó protagonismo durante la segunda mitad de la rueda y absorbió la oferta disponible.

En particular, el mayorista había tocado un mínimo de $1.511 durante la mañana, cuando predominaban los ingresos genuinos de divisas. Sin embargo, la posterior recuperación de la demanda revirtió esa tendencia y llevó la cotización hasta los $1.518 al cierre, que coincidió con el máximo de la jornada.

De esta manera, el tipo de cambio acumuló una suba semanal de $1, después de dos semanas consecutivas de bajas. Pese a la corrección, se mantuvo a 22,49% del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.879,97, sin acercarse a los niveles superiores del régimen.

La mayor demanda también se reflejó parcialmente en las cotizaciones alternativas. El dólar MEP avanzó 0,30%, hasta $1.536,73, mientras que el blue subió 0,65% y cerró en $1.555. En contraste, el contado con liquidación permaneció estable en $1.613,31, con una brecha de 2,44% entre el blue y el mayorista.

A su vez, los futuros registraron una suba promedio de 0,36%, en una rueda en la que se negociaron u$s842 millones. Los contratos de octubre y noviembre avanzaron 0,33% y 0,32%, respectivamente, mientras que marzo y mayo de 2027 mostraron incrementos superiores al 0,40%. Así, la curva acompañó la recuperación del mercado spot y reflejó una mayor demanda de cobertura cambiaria.

Con estos precios, la tasa implícita de octubre se ubicó en 1,86% mensual y la de noviembre en 1,80%, mientras que la TAMAR descendió levemente de 24,56% a 24,50% y la BADLAR subió de 22,50% a 23,13%. Por lo tanto, aunque los rendimientos en pesos continuaron por encima de la depreciación implícita de corto plazo, la suba de los futuros volvió a mostrar la importancia de ese diferencial para sostener las posiciones en moneda local.

Qué implica el repunte de la demanda para la acumulación de reservas

El balance semanal mostró una mejora en la capacidad del BCRA para adquirir divisas, aunque la recuperación de la demanda de cobertura del viernes recordó que el excedente de oferta no está garantizado. Mientras el jueves la autoridad monetaria había absorbido más de un tercio del volumen negociado sin alterar el mayorista, este viernes redujo su participación y el tipo de cambio terminó en alza.

Esta diferencia resulta relevante para las perspectivas del último trimestre. Según estimaciones oficiales presentadas por Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, todavía quedarían alrededor de u$s4.600 millones por liquidar durante los próximos meses. Además, el Gobierno proyecta llevar las compras anuales hacia la zona de los u$s19.438 millones, una meta que requeriría sumar aproximadamente u$s3.900 millones adicionales respecto del nivel actual.

En ese escenario, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, identifica como factores favorables la estacionalidad, el crecimiento estructural de la oferta energética y las liquidaciones de deuda corporativa y provincial. Sin embargo, desde Grupo SBS advierten que el resultado dependerá del equilibrio entre esos ingresos, el saldo comercial y el financiamiento externo, frente a la demanda de importaciones, dividendos y formación de activos externos.

Por otra parte, las perspectivas también estarán condicionadas por la relación entre las tasas en pesos y la depreciación esperada. Aunque los futuros siguen descontando aumentos mensuales del dólar inferiores a las tasas de referencia locales, un incremento sostenido de la demanda de cobertura podría reducir el atractivo relativo de las posiciones en moneda nacional.

A esto se suman las necesidades financieras del sector público, incluidos los próximos vencimientos de deuda y pagos a organismos internacionales, que pueden afectar las reservas incluso cuando el Central mantiene un saldo comprador.

Por ahora, la oferta permitió sostener un ritmo de acumulación muy superior al de septiembre. No obstante, la recuperación del dólar al cierre de la semana plantea la principal cuestión para los próximos meses: cuánto de ese ingreso de divisas podrá seguir absorbiendo el BCRA si la demanda privada vuelve a ganar intensidad, especialmente ante los vencimientos de posiciones de futuros previstos para fines de octubre.