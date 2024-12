El BCRA intensifica la intervención en el mercado de dólares financieros

En las últimas jornadas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intensificó su intervención en el mercado de dólares financieros con el objetivo de frenar la reciente escalada de precios . Esta práctica, recurrente en los últimos años, busca contener las brechas cambiarias y estabilizar el mercado . Aunque no es una estrategia nueva, la magnitud de las operaciones realizadas recientemente evidencia la preocupación por la velocidad de los movimientos en el precio del dólar .

El mecanismo utilizado es claro: el BCRA compra bonos denominados en dólares (AL30D) para aumentar su precio mediante la mayor demanda, mientras vende bonos equivalentes en pesos (AL30) para reducir su valor. Este desbalance genera un efecto directo en el precio implícito del dólar. Por ejemplo, ayer a las 15:30, el AL30 cotizaba a $86.550, mientras que el AL30D lo hacía a u$s 74,25, resultando en un dólar implícito de $1.165,65. Tras las operaciones del BCRA, los precios cerraron en $85.750 y u$s 75,13, respectivamente, reduciendo el dólar implícito a $1.141,35, una baja de casi $20.