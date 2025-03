Lollapalooza 2025: la propuesta del festival vuelve a atraer distintas generaciones

El punto de encuentro para los amantes de la música convoca a un aproximado de 100.000 personas por día. Para acceder al festival, se podían adquirir entradas para los tres días, así como también cada jornada por separado. Al momento del artículo, aún se pueden comprar tickets para la tercera y última fecha del Lollapalooza 2025 a $160.000 + cargo de servicio . El domingo se presentarán Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Tan Biónica, Benson Boone, Girl in Red y Nathy Peluso , entre otros.

EL TÚNEL: Por primera vez, el festival cuenta con un sector subterráneo dedicado a la música electrónica sonando en vivo desde las 16:00 horas.

Por primera vez, el festival cuenta con un sector subterráneo dedicado a la música electrónica sonando en vivo desde las 16:00 horas. LOLLA DINE: Un exclusivo restaurante con vista privilegiada, menú gourmet y reservas por jornada, ideal para reservar y comprar con amigos.

Un exclusivo restaurante con vista privilegiada, menú gourmet y reservas por jornada, ideal para reservar y comprar con amigos. LOCKERS DISPONIBLES: Una nueva opción para mayor comodidad del público que necesite guardar sus objetos personales.

El evento cuenta con cinco escenarios, más 50 puestos de comida y 100 opciones gastronómicas; así como también un espacio para adquirir merchandising oficial del festival y las bandas. Diversas marcas de renombre mundial como Coca-Cola, McDonald's y Budweiser -con su propio patio cervecero- dicen presente en la zona norte del Gran Buenos Aires. Otras de las brands presentes en el festival son Axion, Santander, Samsung, Citroen, Fila, Benetton, Unicenter, Dr. Lemon.

Polémica en el Lollapalooza: una banda mostró imágenes de Milei como un demonio, con cuernos y sangre

La realización del festival durante la jornada del sábado trajo consigo una polémica que se instaló rápidamente en redes sociales, con una gran cantidad de usuarios que apoyan al Gobierno mostrando su indignación sobre la decisión que tomó una de las bandas durante su presentación.

La agrupación Dum Chica se encontraba cerrando su show en el Lollapalooza, cuando mostraron un video en las pantallas del escenario, en el que se ve a Javier Milei transformándose en un demonio, con cuernos. Acto seguido, la representación del mandatario comienza a gritar hasta que su cabeza explota.

Minutos después, la escena se viralizó y una enorme cantidad de usuarios comenzó a mostrar su descontento, criticando tanto a la banda y al festival como a Samsung -que patrocina dicho escenario- argumentando que están "a favor de un magnicidio".

Lollapalooza 2025: lo mejor del día 1

El día 1 tuvo sólidos shows de Justin Timberlake y Alanis Morissette, dos de los íconos musicales más importantes de los 90/2000 a esta parte, clásicos como Los Ángeles Azules, Foster The People y la DJ Blond:ish, y presentaciones de artistas pujantes de la escena global como la DJ y productora belga Charlotte de Witte, la cantautora chilena Mon Laferte, la sensación de la electrónica Barry Can’t Swim y el cantante venezolano Lasso.

Además de todo eso, hubo espacio para la dupla nacional de mayor proyección internacional: CA7RIEL & Paco Amoroso. Los músicos que desde su Tiny Desk vienen sorprendiendo a cada paso que dan.

Un rato antes de las 5 p.m., llegó el electrizante show de la banda australiana Parcels en el Samsung Stage, que repasó sus clásicos cómo "Tieduprightnow" y "Overnight", además presentaron su nuevo single “Safeandsound” que anticipa su esperado nuevo álbum. Spreen x Matute tiraron barras desde el escenario Perry’s mientras la tarde comenzaba a caer sobre el Hipódromo.

Para ese momento una multitud estaba lista para revivir los incontables éxitos de Los Ángeles Azules, banda mexicana con un larguísimo historial al frente de la escena de la cumbia que brilló con un setlist lleno de clásicos así como de sus más recientes novedades y la participación especial de Angela Leiva. Mientras tanto, Nessa Barrett convocó al público más fan del alt-pop con sus canciones de ensueño y el rapero venezolano Micro TDH reunió a los amantes de la música urbana.

Con el último rayo del sol llegó uno de los shows más esperados de la jornada: CA7RIEL & Paco Amoroso brindaron un show contundente en el Samsung Stage, presentando por primera vez, ante una audiencia exaltada, las canciones y la puesta de su nuevo EP PAPOTA. La dupla y DobleP, revelación de la escena local que no para de sacar exitazos, dejó el terreno preparado para los headliners.

Foster The People, la banda liderada por Mark Foster conocida por el mega hit “Pumped Up Kicks”, se lució con un set bien completo que recorrió todas sus facetas y tuvo al público bailando hasta el final, mientras que Lasso, cantante venezolano ganador de un Grammy deleitó a quienes estaban en el mood para escuchar canciones pop-rock.

Alanis Morissette, Justin Timberlake y un show de drones para el recuerdo

Con la noche ya cubriendo el predio, Alanis Morissette subió al escenario Samsung luego de 16 años desde la última vez que visitó Argentina. La canadiense

conmovió a un público de todas las edades con un show bien completo que no dejó ninguno de sus hits afuera, arrancando con “Hand In My Pocket” y pasando por “You Learn”, “Ironic” y “You Oughta Know”, por nombrar solo un puñado de esta artista que marcó la música desde la década de los 90.

Con este clima festivo, Justin Timberlake, una de las figuras más importantes del pop —desde sus inicios en NSYNC hasta su sólida y larga carrera solista— tomó las riendas de la noche desde el escenario Flow. Con un setlist de casi dos horas el ícono llevó al público de viaje por su historia en la música, en un show colmado de hits como “Cry Me A River”, “Señorita”, “What Goes Around…Comes Around”, “Rock Your Body” y “SexyBack”.

El cierre del escenario Alternative estuvo a cargo de la chilena Mon Laferte, dueña de una voz y un repertorio de canciones que ya han adquirido status de clásicos contemporáneos. El broche de oro lo puso una experta en cerrar la noche: Charlotte de Witte, una de las DJs más reconocidas del mundo, con su usual blend de acid y minimal techno.

Horarios, trasporte y accesos para el Lollapalooza Argentina

Horario apertura de puertas (Av. Santa Fe y Av. Marquez; Av. Márquez e Int. Aphalo; Av. Marquez y Tellier):

Domingo 23/03 - 12.00 pm

Para facilitar el regreso del público, se amplían los horarios del transporte:

Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro) Servicio nocturno de 23:30 a 03:00 hs.

(San Isidro – Belgrano C – Retiro) Servicio nocturno de 23:30 a 03:00 hs. Líneas de colectivo cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

En cuanto a accesibilidad, el predio cuenta con un acceso preferente por Av. Bernabé Márquez al 900, carrito de asistencia para ingresos y salidas, tarimas accesibles para todos los escenarios, baños adaptados, fidget toys y protección auditiva en las carpas de socorrismo y equipo de asistencia disponible en todo momento.

Las entradas para el Lollapalooza Argentina 2025 pueden conseguirse únicamente a través del sitio allacces.com.ar