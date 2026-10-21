El magnate Ken Griffin alertó que la IA "casi con seguridad" está en el medio de una burbuja financiera

El fundador de Citadel advirtió que el sector tecnológico atraviesa una "burbuja" similar a la de las puntocom y recomendó cautela. Sin embargo, gigantes como BlackRock y Deutsche Bank salieron al cruce y rechazaron un desplome inminente en los mercados.

Ken Griffin advierte: El magnate considera que la IA está "casi con toda seguridad" en una burbuja.

El multimillonario Ken Griffin afirmó que los inversores están "casi con toda seguridad" en medio de una burbuja de inteligencia artificial .

"Cualquier transformación radical de nuestra economía suele estar entrelazada con una burbuja", advirtió Griffin en una entrevista el martes en la Conferencia Future of Global Markets en Nueva York.

Griffin —cuyo imperio empresarial abarca el fondo de cobertura Citadel y la firma creadora de mercado Citadel Securities— evocó los días previos al estallido de la burbuja de las puntocom y rememoró algunos de los modelos de negocios "fantasiosos" que proliferaban en esa época .

El inversionista expresó su arrepentimiento por haberse desprendido tempranamente de sus activos: “Solo desearía haber conservado mis acciones de Amazon en ese momento” .

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos a principios de este año, el magnate calificó a la inteligencia artificial como "basura". Sin embargo, en mayo, ante una audiencia en la Escuela de Negocios de Stanford, admitió que estaba "sorprendido" y "deprimido" por todo lo que la IA era capaz de lograr.

Ken Griffin afirmó que los inversores están "casi con toda seguridad" en medio de una burbuja de inteligencia artificial .

Otros líderes salieron a cruzar a Griffin

Altos ejecutivos de finanzas e inversiones rechazaron las afirmaciones de que existe una burbuja en la inteligencia artificial, luego de las declaraciones de Griffin en relación a que los inversores del sector deberían estar preparados para sufrir reveses.

Mientras el CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, llevó tranquilidad a los mercados al descartar un desplome inminente en el precio de los activos, el líder de BlackRock, Larry Fink, lanzó una fuerte advertencia: acelerar el desarrollo de centros de datos de IA es clave para evitar que los altos costos de cómputo frenen la economía y disparen la inflación.

El CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, buscó llevar tranquilidad a los mercados al descartar un desplome inminente en el precio de los activos.

La inquietud de los inversores sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial se intensificó en las últimas semanas.

El principal temor radica en que el elevado gasto de capital inicial que requiere esta tecnología tarde más de lo previsto en traducirse en ganancias y mejoras reales de productividad. Muestra de esta escala de inversión es Anthropic PBC, uno de los principales desarrolladores del sector, que podría desembolsar unos u$s750.000 millones adicionales en capacidad de cómputo en los próximos años, según reveló un informe del Wall Street Journal.