El riesgo país tocó un récord anual de 710 puntos: qué hay detrás de la disparada

La volatilidad internacional empujó el rendimiento de los bonos soberanos.

El riesgo país argentino marcó un avance cercano al 14% en menos de dos semanas y, tras anotar este martes un máximo intradiario en torno a los 710 puntos básicos, se encendieron las alarmas en la city. Sin embargo, pasado el mediodía, los bonos comenzaron a revertir las duras pérdidas iniciales y el indicador pasó a bajar hasta ubicarse cerca de los 670 puntos básicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los títulos argentinos acumularon en las últimas ruedas una sucesión de pérdidas que dieron forma al actual escenario. No obstante, desde el Gobierno se le restó importancia a la escalada del indicador que elabora J.P. Morgan. El vocero Adrián Ravier manifestó que, antes de que asumiera la actual administración, el riesgo país se ubicaba en torno a los 1.500 puntos básicos y que hoy la Argentina es un país "mucho mejor, con menos incertidumbre y riesgo".

En cuanto a la caída de los bonos soberanos, Leonardo Svirsky, del área de Sales & Trading de Becerra Bursátil, señaló a Ámbito que la baja generalizada de estos títulos en los últimos días es un tanto "exagerada". El operador entiende que no existe riesgo de impago, menos aún cuando el Banco Central (BCRA) sostiene la compra diaria de reservas internacionales.

"El mundo no te ayuda para nada, que los rendimientos de los bonos en EEUU se encuentren arriba del 5%, y los precios del petróleo por encima de los u$s100 complican el panorama", afirmó Svirsky y añadió: "Creo que algo de volatilidad va a haber, estamos por entrar en un año electoral, pero no veo riesgo alguno".

En esa línea, el director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno, aseguró a este medio que el castigo sobre los bonos soberanos en las últimas ruedas se explica más por el contexto internacional que por lo ocurrido en el plano local. "A los bonos high yield americanos (de alto rendimiento y mayor riesgo crediticio) les pasó lo mismo. Yo creo que el FMI le recomendó a Argentina realizar más compras de reservas, y lo hizo en los últimos 10 días", expresó.

Consultado por Ámbito, el economista Gustavo Ber afirmó que el salto del indicador respondió a factores externos, como las subas de las tasas de los U.S. Treasuries y las mayores primas de riesgo para créditos de menor calidad, además del efecto del petróleo y de algunas variables de la plaza local. Cautela inversora y el impacto en la microeconomía El experto cree que esto se manifiesta en una postura más cautelosa y de "wait and see" por parte de los inversores, con especial foco en la política y en la "micro" de aquellos sectores más rezagados. "Me parece también que esperan detalles sobre las estrategias alternativas de financiamiento tras la suspensión de las emisiones locales del AO29, con buen criterio hace como dos meses, a partir de los elevados rendimientos", completó. En referencia a la microeconomía, desde VetaCap explicaron a Ámbito cómo impacta la suba del riesgo país en las PyMEs. "Por el momento, convive con tasas en pesos más calmas, en un contexto de menor inflación y una política de liquidez más flexible", dijeron desde la ALyC y agregaron: "Sin embargo, una mayor prima de riesgo soberano podría trasladarse a los instrumentos en pesos y generar más volatilidad. Esto podría demorar la baja del costo del crédito y limitar el crecimiento del financiamiento".