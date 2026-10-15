Fusiones y adquisiciones: Argentina movilizó u$s6.515 millones y el capital creció 31% en 2026 + Agregar ámbito en









Según el informe trimestral de TTR Data, entre enero y septiembre se concretaron 203 operaciones en Argentina, un incremento interanual del 4%.

Según el informe trimestral de TTR Data, entre enero y septiembre se concretaron 203 operaciones en Argentina, un incremento interanual del 4%.

Argentina se diferenció del resto de América Latina en el mercado de fusiones y adquisiciones durante los primeros nueve meses de 2026. Mientras las operaciones retrocedieron en el conjunto de la región, el país registró un crecimiento del 31% en el capital movilizado, hasta alcanzar los u$s6.515 millones, acompañado por un aumento en la cantidad de transacciones.

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Según el informe trimestral de TTR Data, elaborado en colaboración con Datasite y Aon, entre enero y septiembre se concretaron 203 operaciones en Argentina, un incremento interanual del 4%. De los seis principales mercados latinoamericanos analizados, fue el único que mostró una evolución positiva tanto en el número como en el valor de las transacciones.

El contraste con el panorama regional fue significativo. América Latina acumuló 1.720 operaciones por u$s78.812 millones, con una caída del 26% en la cantidad de acuerdos y del 5% en el capital movilizado.

Brasil lidera, pero Argentina gana terreno Brasil mantuvo el primer puesto regional, con 968 transacciones por u$s49.190 millones. Aunque el número de operaciones disminuyó un 31%, el valor total creció también un 31%.

Según el informe trimestral de TTR Data, entre enero y septiembre se concretaron 203 operaciones en Argentina, un incremento interanual del 4%. Magnific Argentina se ubicó tercera por cantidad de acuerdos, detrás de Brasil y Chile, que registró 239 operaciones. México, en cambio, contabilizó 200 transacciones, un 12% menos interanual, mientras que el valor de sus negocios cayó un 25%, hasta u$s14.549 millones.

El crecimiento argentino se produjo en un mercado regional más selectivo, donde los inversores priorizaron operaciones de mayor escala y oportunidades vinculadas con sectores estratégicos. Energía y minería, entre los principales atractivos La energía, la minería y las telecomunicaciones concentraron parte del interés de los compradores en América Latina. En Argentina, Vaca Muerta continuó generando movimientos corporativos, entre ellos la adquisición de activos de Equinor por parte de Vista Energy. El capital privado también mostró una evolución dispar: las operaciones de private equity cayeron un 20% en cantidad, pero el monto movilizado aumentó un 97%, hasta u$s14.566 millones. En venture capital, las transacciones disminuyeron un 36%, con 272 acuerdos por u$s3.525 millones. Por origen, los compradores norteamericanos lideraron las adquisiciones estratégicas en la región, con 283 operaciones, seguidos por los europeos, con 225, y los asiáticos, con 59. Los datos muestran que Argentina logró atraer más operaciones y capital pese a la desaceleración regional, con oportunidades especialmente vinculadas a sectores que requieren inversiones de largo plazo.

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