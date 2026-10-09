Se acelera la destrucción de empresas: cerraron casi 1.000 empleadores durante julio

Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, cayó 6,3% la cantidad de empleadores y se redujo 4,4% el total de puestos de trabajo registrados. Solo en julio desaparecieron 948 empresas y se perdieron 3.485 empleos.

Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la cantidad de empleadores cayó en más de 32.000 casos.

El deterioro del entramado empresarial se profundizó en julio , con una caída neta de 948 empleadores (-0,2%) , según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) . Así, en los primeros siete meses del año, la cantidad de unidades productivas empleadoras se redujo en 9.682 (-1,98%) .

A la par que cierran las empresas, el empleo registrado también se deteriora. Durante julio se perdieron 3.485 puestos , mientras que en la era Milei se destruyeron 437.611 trabajos formales . Las plazas laborales se redujeron de 9.857.173 a 9.419.562 trabajadores , un retroceso del 4,4% .

Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la cantidad de empleadores cayó en más de 32.000 casos. En términos relativos, la reducción de empresas fue mayor que la del empleo registrado: mientras que las unidades productivas retrocedieron 6,3%, los puestos de trabajo cayeron 4,4% .

La pérdida de empleadores y puestos registrados se suma a las señales de debilidad que atraviesan distintos segmentos de la economía. La evolución de estos indicadores permite dimensionar la contracción del universo de empresas que declaran trabajadores dentro del sistema de riesgos del trabajo, así como la reducción de los empleos asociados a esas unidades productivas.

Actividad económica

Los indicadores adelantados de actividad muestran que la economía habría rebotado al menos 1% en agosto, tal como informó Ámbito. Pese a ello, este incremento no lograría compensar los malos datos de julio y septiembre aún se muestra mixto, lo que podría derivar en un dato positivo aunque con menor impulso.

Los últimas cifras publicadas por el INDEC ayudan a completar los datos anticipados de agosto. La producción industrial aumentó 1,9% mensual en agosto, aunque se mantuvo 3,2% por debajo de su nivel de agosto de 2025, mientras que el índice de construcción avanzó 0,4% mensual, pero permaneció 4,4% por debajo de su nivel de agosto de 2025.

En ese contexto, los analistas afirman que la actividad continúa mostrando signos de volatilidad de corto plazo y que, con una mirada más amplia, se ve estancada.