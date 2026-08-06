Vaca Muerta en 2040: por qué ese año puede ser clave para la Argentina

Un informe proyectó que hasta el 80% de las principales petroleras del mundo podría registrar caídas importantes de producción hacia 2040. El escenario fortalece el valor estratégico de activos de largo plazo como Vaca Muerta, aunque la Argentina deberá sostener inversiones, infraestructura y tecnología para transformar recursos en exportaciones.

La Argentina necesita sostener inversiones, ampliar infraestructura y consolidar reglas de largo plazo para aprovechar el nuevo ciclo.

Vaca Muerta vuelve a ganar peso en el mapa energético global en un momento en que las grandes petroleras enfrentan una preocupación de largo plazo: cómo sostener su producción hacia las próximas décadas. Un informe advirtió que hasta el 80% de las principales compañías del sector podría registrar caídas relevantes hacia 2040, en un contexto de menor inversión exploratoria, demanda de hidrocarburos más firme de lo previsto y tensiones geopolíticas que vuelven a poner en el centro la seguridad del suministro.

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El estudio, elaborado por de Boston Consulting Group (BCG) y su Centro para el Impacto Energético, proyecta que la mayoría de las grandes empresas enfrentará descensos de producción de entre 20% y 50%, mientras que un grupo más reducido podría sufrir caídas superiores al 60%. En ese escenario, los activos con capacidad de producir durante muchos años ganan valor estratégico.

Para la Argentina, el diagnóstico llega en un momento clave. Vaca Muerta consolida su rol como motor del crecimiento energético local, concentra inversiones en petróleo y gas no convencional y aparece como una de las cuencas con mayor potencial para aumentar producción y abastecer mercados internacionales.

El informe de BCG plantea que la industria petrolera ingresa en una nueva etapa marcada por tres factores principales . El primero es una década de menor reinversión en exploración y producción, producto de una mayor disciplina en la asignación de capital. El segundo es una demanda de petróleo y gas más persistente de lo que se proyectaba en los escenarios de transición energética. El tercero es un contexto geopolítico más incierto, con conflictos como el de Medio Oriente elevando los riesgos sobre el abastecimiento global.

En ese marco, la longevidad de los portafolios vuelve a ser una prioridad. Las empresas necesitan reemplazar la producción que pierden por el declino natural de sus activos existentes y, al mismo tiempo, evitar inversiones que no resulten competitivas en costos o en plazos de recupero.

Vaca Muerta, presente y futuro para la Argentina. Depositphotos

“Después de una década marcada por una mayor disciplina en la asignación de capital, la longevidad de los portafolios vuelve a convertirse en una prioridad estratégica”, señaló Leonardo De Lella, Managing Director & Partner de BCG.

Según el ejecutivo, el sector necesita retomar inversiones selectivas para reemplazar la producción que se pierde a medida que declinan los activos existentes. Para la Argentina, ese desafío coincide con la oportunidad de consolidar Vaca Muerta como un recurso de escala mundial.

Vaca Muerta, mejor posicionada para captar capital

BCG remarcó que la disponibilidad de recursos no garantiza por sí sola una ventaja competitiva. Para transformar recursos en producción rentable, las compañías y los países deben sostener inversiones, incorporar tecnología, mejorar costos y desarrollar infraestructura.

Ese punto es central para Vaca Muerta. La formación cuenta con recursos abundantes y ya mostró mejoras de productividad en los últimos años, pero su desarrollo a escala depende de la capacidad de ejecutar proyectos de transporte, evacuación, procesamiento y exportación.

El informe sostiene que una parte creciente de la oferta futura provendrá de campos ya descubiertos y de proyectos actualmente en desarrollo, más que de nuevos hallazgos exploratorios. Esa característica favorece a cuencas con recursos conocidos, cadenas de valor en expansión y capacidad de escalar producción, como ocurre con la formación neuquina.

Para el mercado internacional, Vaca Muerta combina dos atributos relevantes: volumen de recursos y posibilidad de crecimiento. En un mundo donde muchas petroleras enfrentarán declino, las cuencas capaces de sumar producción cobran mayor importancia dentro de las estrategias globales.

Tecnología, recobro y eficiencia

La tecnología aparece como otra variable clave para definir qué activos serán competitivos en el futuro. Según BCG, las compañías con capacidades técnicas diferenciales podrán extender la vida útil de sus activos, aumentar el recobro de los recursos existentes y acceder a reservas que hoy permanecen fuera de su alcance.

En el shale, la consultora señaló que las tecnologías de recuperación mejorada podrían elevar de manera significativa los factores de recobro, aunque muchas de esas soluciones todavía se encuentran en desarrollo.

Para Vaca Muerta, ese punto será decisivo. La competitividad no dependerá solo de perforar más pozos, sino de mejorar la productividad, reducir costos, optimizar completaciones, aplicar inteligencia operativa y sostener estándares técnicos que permitan competir con otras cuencas no convencionales del mundo.

El conocimiento del subsuelo, la capacidad de ejecución y la innovación también pueden convertirse en ventajas para atraer asociaciones, financiamiento y nuevos operadores.

Competencia global por petróleo y gas

El informe también advierte que el acceso a recursos será cada vez más competitivo. Según BCG, el 45% del valor presente neto de los recursos líquidos aún disponibles en el mundo se encuentra en mercados controlados por Estados o con acceso restringido. En gas natural, esa proporción alcanza el 35% de la producción acumulada proyectada.

Ese escenario obligará a los gobiernos a ofrecer marcos regulatorios estables, reglas claras y alineación de intereses para captar socios con capacidad técnica y financiera.

“La capacidad de desarrollar portafolios competitivos a largo plazo volverá a ser un factor clave para diferenciar a las compañías del sector”, agregó De Lella.

Para la Argentina, el mensaje apunta a sostener condiciones que permitan transformar el potencial de Vaca Muerta en producción exportable. El recurso existe, pero la competencia global por capital será más exigente y premiará a los países que ofrezcan previsibilidad, infraestructura y capacidad de ejecución.

El desafío argentino: convertir recursos en exportaciones

El potencial de Vaca Muerta aparece reforzado por el contexto internacional, pero la oportunidad no está garantizada. La Argentina necesita sostener inversiones, ampliar infraestructura y consolidar reglas de largo plazo para aprovechar el nuevo ciclo.

El informe de BCG ubica a la cuenca neuquina en una posición favorable frente al declino esperado de muchas grandes petroleras. Sin embargo, también deja claro que la disponibilidad de recursos no alcanza.

La próxima etapa dependerá de la capacidad de convertir esos recursos en producción a escala, competitiva y sostenible. Para eso serán clave la infraestructura de transporte, los proyectos exportadores, el acceso al financiamiento, la eficiencia tecnológica y la estabilidad regulatoria.

Vaca Muerta ya es el principal motor de crecimiento del sector hidrocarburífero argentino. Ahora, en un mundo donde las grandes petroleras miran con preocupación el agotamiento de sus portafolios, la formación neuquina puede ganar un lugar más relevante en la oferta global de petróleo y gas.