La SEC aprobó la primera bolsa de EEUU que permite operar las 24 horas: 24X National Exchange

El proceso de lanzamiento

La 24X National Exchange será lanzada en dos etapas. En la primera etapa, que comenzará en la segunda mitad de 2025, la bolsa operará entre las 4:00 a. m. y las 7:00 p. m. ET en días laborales. La segunda etapa, que se implementará una vez cumplidas las condiciones mencionadas anteriormente, ofrecerá operaciones desde las 8:00 p. m. ET del domingo hasta las 7:00 p. m. ET del viernes. Habrá una pausa operativa diaria de una hora para realizar actualizaciones de software y pruebas de funcionalidad.