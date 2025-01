Las claves de la semana: los datos económicos y financieros que seguirá de cerca el mercado

Miércoles

INDEC da a concoer la Encuesta de supermercados del mes de noviembre 204, la encuesta de autoservicios mayoristas del mismo mes y la encuesta nacional de centros de compra.

El Banco Central publicará su Informe sobre bancos del mes de noviembre de 2024.

Jueves

EEUU: datos de reclamos de desempleo al 18 de enero.

El INDEC dará a conocer el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) de noviembre de 2024.

El BCRA publicará la Encuesta de condiciones crediticias (ECC) del cuarto trimestre de 2024.

Viernes

Además de los ya mencionados datos de PMI en EEUU, también se conocerá el PMI Manufacturero, de Servicios y Compuesto preliminar de enero para la Eurozona.

El INDEC informará sobre el Índice de salarios del mes de noviembre de 2024.

"Con respecto a la temporada de balances en Estados Unidos, la próxima semana reportarán 40 empresas del S&P 500, las cuales representan el 7.9% de capitalización del mercado, entre las que se destacan: Netflix (NFLX), Charles Schwab (SCHW), Procter & Gamble Co. (PG), Johnson & Johnson (JNJ), Abbott Laboratories (ABT), General Electric Co. (GE), American Express Co. (AXP) y Verizon Communications Inc. (VZ)", explicaron desde Balanz.