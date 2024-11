Las gigantes tecnológicas de China luchan por recuperar la confianza en medio de la crisis

Desde Tencent Holdings Ltd. hasta Alibaba Group Holding Ltd., los principales líderes tecnológicos de China presentaron resultados decepcionantes en un trimestre marcado por la incertidumbre económica y geopolítica. La capacidad de estas empresas para recuperar la confianza de los inversionistas dependerá cada vez más de las decisiones que tome Pekín.

Los ejecutivos de PDD Holdings Inc. se enfocaron en promocionar sus baratos cangrejos de pelo, sin ofrecer garantías ante unos resultados decepcionantes. Tencent repitió su discurso habitual sobre la construcción y el mantenimiento de juegos "perennes", sin prometer nuevos éxitos inmediatos. Por su parte, los ejecutivos de Alibaba se dedicaron a justificar el elevado gasto en respuesta a la intensa competencia. Incluso Baidu Inc., líder en el desarrollo de inteligencia artificial, no logró impresionar con nuevos proyectos.