Mercados 2025: los eventos clave que deben seguir los inversores

Esta conducta del poder ejecutivo a la hora de manejar las cuentas públicas nos asegura que no tendremos déficit, no habrá emisión de dinero, que faltaran pesos, sobraran dólares, la inflación, tasa de interés y tasa de devaluación seguirán en descenso. Los tres grandes eventos del año 2025 serán el acuerdo con el FMI, la eliminación del cepo y el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No parece que estos eventos puedan tener una materialización hasta los meses de marzo o abril en el caso del acuerdo con el FMI, y el acuerdo bilateral con Estados Unidos quedaría en el mejor escenario para el segundo semestre del año 2025.

Levantar el cepo implica que el Banco Central República Argentina tenga los dólares suficientes para atender la demanda de los particulares, se estiman en U$S 6.000 millones los dividendos de empresas que quieren migrar del país, con lo cual las reservas brutas deberían ubicarse como mínimo en torno de los U$S 50.000 millones, y tener reservas netas positivas. Difícil, pero no imposible. En el mientras tanto los mercados darán el veredicto de cómo evolucionan estas acciones, no sin antes considerar que la suba observada en los últimos meses ha sido muy importante, y no descartamos una toma de ganancias. Los bonos argentinos hoy muestran un rendimiento en torno del 10% anual, lo que posibilito la baja del riesgo país a la zona de los 600 puntos.