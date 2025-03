Qué es una "devaluación desestabilizante": la dura advertencia de Domingo Cavallo al Gobierno

Si el temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza y el futuro del dólar lo reclama. ¿Cómo evitar una “devaluación desestabilizante”? El exministro Domingo Cavallo está preocupado y pone como punto de arranque de sus cavilaciones un interrogante que considera inminente. Este es, a no dudarlo, el matiz que debe tenerse en cuenta. Hace varias semanas que Cavallo viene marcándole al Gobierno algún tipo de error no forzado con la política cambiaria. Ahora, precisamente en el momento en el que el Gobierno defiende su posición respecto de las exigencias del FMI, el exministro da de lleno en su crítica.

¿Por qué el equipo económico insiste en usar divisas de exportación para acotar la brecha del dólar oficial con el CCL si resulta que para el Gobierno no existe problema cambiario?, se pregunta Cavallo. “Si no se liberaliza al menos el dólar CCL y se sigue utilizando las divisas del superávit comercial para controlar el tipo de cambio en este mercado, el anuncio de la eliminación del cepo al final de 2025 va a llevar a que los inversores esperen un salto devaluatorio significativo, aun cuando para entonces se haya producido un desembolso importante del FMI”, sostiene. ¿Por qué no se elimina el cepo cambiario, al menos el que se aplica a operaciones no comerciales?