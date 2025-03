Salud del papa Francisco: permanece "en reposo" tras los dos episodios de insuficiencia respiratoria

Aunque Francisco intentó seguir trabajando desde la suite papal del décimo piso del hospital, ya van casi tres semanas desde la última vez que el representante de la Iglesia se mostró en público. Su última aparición fue el día de su ingreso, durante una audiencia privada en la mañana del 14 de febrero.

La crisis de broncoespasmo del papa Francisco

El argentino volvió a tener una "noche tranquila" luego del doble episodio de "insuficiencia respiratoria aguda" que mantuvo durante el pasado lunes. En detalle, Francisco tuvo las crisis causadas por "una importante acumulación de moco endobronquial" que le causó el consiguiente broncoespasmo.

Los médicos informaron que, en ambas ocasiones, la mucosidad pudo ser aspirada correctamente. "Las dos crisis se produjeron por la reacción de los bronquios intentando expulsar el moco que se acumula para eliminar las bacterias", detallaron.

A causa de las crisis, Francisco debió recibir "ventilación mecánica no invasiva". A pesar de que desde el Vaticano informaron que "no cambiaron entonces los valores de los análisis de sangre, que no revelaron leucocitosis, por lo que no había nueva infección", el cuadro de salud del Papa es "complejo" y continúa con pronóstico reservado.