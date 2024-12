Microsoft descartó invertir en Bitcoin por la alta volatilidad

Los accionistas de Microsoft tomaron una decisión clave: el gigante tecnológico no diversificará sus activos en bitcoin (BTC). La votación, impulsada por el think tank conservador National Center for Public Policy Research (NCPPR), proponía asignar el 1% de los activos totales de la empresa a bitcoin como una estrategia para protegerse de la inflación y generar más rentabilidad para los accionistas. Según datos de Bloomberg, Microsoft posee actualmente u$s78.400 millones en efectivo y valores negociables.