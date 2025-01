Nueva emisión de deuda en pesos: el Tesoro busca colocar más de $18,2 billones

"Se afectarán montos no colocados de dos series de "Letras del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos" con vencimientos en marzo y abril de 2025, a las autorizaciones presupuestarias del ejercicio corriente", agrega la normativa.

Conversión de bono existente

Se realizará una conversión del "Bono del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 4,25% vencimiento 14 de febrero de 2025" por la nueva "Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 10 de noviembre de 2025". Esta operación se realizará mediante una licitación.

Montos de las operaciones

Bono 2027: Hasta 5 billones de pesos.

Hasta 5 billones de pesos. Letra de marzo 2025: 4.199.354.000.844 pesos (monto no colocado).

4.199.354.000.844 pesos (monto no colocado). Letra de abril 2025: 4.010.119.631.496 pesos (monto no colocado).

4.010.119.631.496 pesos (monto no colocado). Letra de noviembre 2025: Hasta 5 billones de pesos.

El monto total de las operaciones es $18.209.473.632.340 (dieciocho billones doscientos nueve mil cuatrocientos setenta y tres millones seiscientos treinta y dos mil trescientos cuarenta pesos). Cabe mencionar que los montos son de "hasta" 5 billones de pesos, lo que significa que el monto final podría ser menor.

Este monto total incluye tanto las emisiones nuevas como la afectación de montos no colocados de instrumentos anteriores. Sin embargo, es importante destacar que no todas estas operaciones implican un desembolso inmediato, ya que algunas corresponden a la reasignación de montos no colocados previamente.