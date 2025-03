Finanzas para mujeres: cinco tips claves para invertir por primera vez

mujer financiera Afirman que a las mujeres "les cuesta el protagonismo". Freepik

“En general, las mujeres no buscamos el protagonismo, nos cuesta decir ‘che, yo quiero ese aumento de sueldo’. Nos cuesta salir de atrás del escritorio. (...) De ahí surgió mi idea de crear redes de apoyo y de conectar con mujeres para que se animen a dar los primeros pasos, tanto en finanzas como en cualquier proyecto de vida”, acotó Vinitzky.

En cuanto a la independencia en la sociedad, indicó que alcanzar el bienestar económico es indispensable: “La verdadera independencia de la mujer es la económica. No debe haber dudas de eso. Cuando empecé a trabajar en bancos no me ocupaba de nada de mis finanzas, no sabía qué hacer, solo poner algo debajo del colchón. No sabía invertir. Y hoy, con educación y más de 25 años de carrera, no solo puedo hacerlo sino que quiero transmitir esos conocimientos”.

Y agregó: “Lo que nos da la independencia es la educación. La red de Mujeres Únicas (el programa co-liderado por Vinitzky) fue pensada para fortalecer la educación financiera. Nos dimos cuenta que a la hora de administrar sus finanzas las mujeres, incluso las directivas, no sabían cómo empezar. Así fuimos creando programas de capacitación financiera de distintos niveles, dando clases prácticas desde lo más básico hasta lo más complejo”.

Estos son los 5 tips claves para que las mujeres inviertan por primera vez

Vinitzky también resaltó que, además del conocimiento, es necesario el apoyo emocional y la seguridad al momento de invertir. En ese sentido, destacó la importancia del entorno cercano en las primeras inversiones: “Las mujeres en red nos apoyamos. Por ejemplo, a tener esa conversación difícil con el jefe, compartimos el malestar por no poder ir a buscar a los chicos al colegio. Nos une la solidaridad mutua”.

Durante su exposición propuso 5 consejos de base antes de entrar en el mercado financiero.