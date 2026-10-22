Spotify superó los pronósticos de Wall Street y acelera su apuesta por la IA para el fin de año + Agregar ámbito en









La plataforma sueca prevé una ganancia operativa de 820 millones de euros para el cuarto trimestre, impulsada por sus herramientas de inteligencia artificial y un crecimiento proyectado de suscriptores prémium que alcanzó los 316 millones de euros.

Spotify prevé ganancias operativas por encima de las previsiones, impulsada por la IA.

Spotify pronosticó este jueves una ganancia para el cuarto trimestre por encima de las expectativas de Wall Street. La plataforma sueca de música en streaming apuesta a sus nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial para acelerar el crecimiento de usuarios durante la temporada navideña.

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Las acciones de Spotify se dispararon más de 9% en el mercado, en el marco de una sesión volátil y llena de preocupaciones por las tensiones bélicas, la caída de Francia y la IA.

De acuerdo con datos recopilados por LSEG, el gigante digital proyecta un beneficio operativo de 820 millones de euros para el cuarto trimestre. La cifra se ubica bastante por encima de los 813,4 millones de euros que anticipaba el consenso de mercado.

La plataforma presentó funciones como AI DJ y playlists por texto para mejorar la experiencia del usuario. El detalle La apuesta tecnológica de Spotify se sostiene en funciones como su AI DJ, que combina selecciones musicales personalizadas con comentarios hablados en tiempo real. A esto se suman las playlists por texto, una herramienta que permite crear listas a medida simplemente describiendo un estado de ánimo o una preferencia puntual.

Los inversores siguen de cerca la rentabilidad de la compañía, que invierte en inteligencia artificial para mejorar el descubrimiento de música y la interacción en la plataforma, con el objetivo de atraer a más usuarios y hacer frente a nuevos competidores de generación musical como Suno y Udio.

Durante el tercer trimestre, Spotify reportó un beneficio operativo de 672 millones de euros. La cifra cumplió de manera precisa con las expectativas del mercado, cuya estimación promedio recopilada por Visible Alpha se ubicaba en 671,8 millones de euros. La empresa registró ingresos de 4.970 millones de euros en el trimestre, frente a unas estimaciones de 4.980 millones, según datos de LSEG. La compañía aspira a 818 millones de usuarios activos mensuales y 316 millones de suscriptores prémium en el cuarto trimestre. Alex Norstrom, codirector ejecutivo de Spotify, señaló en un comunicado que "este fue un trimestre en el que cumplimos lo prometido. Hemos construido un negocio sólido que sigue creciendo de forma acumulativa, invertimos cuando vemos una vía de crecimiento, nuestros costos se están moderando y aún tenemos margen para seguir avanzando". La previsión de Spotify de alcanzar los 818 millones de usuarios activos mensuales en el cuarto trimestre se situó apenas por debajo de la estimación de Visible Alpha (819 millones). En cambio, su proyección de sumar 10 millones de suscriptores prémium —para alcanzar un total de 316 millones— superó las expectativas del mercado, que anticipaba 314,7 millones.