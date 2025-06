Un banco suizo estimó que la debilidad del dólar se agudizará por las políticas de Donald Trump

A pesar de algunos acuerdos puntuales, como el firmado recientemente con el Reino Unido, y las prórrogas para continuar negociaciones con potencias como China o la Unión Europea, los mercados no terminan de confiar en el rumbo que sigue la Casa Blanca. El enfoque errático del presidente y su impacto sobre la economía genera preocupación entre los inversores y analistas.

super dolar eeuu.jpg Desde el banco suizo Julius Baer, advierten que una mayor debilidad del dólar parece inevitable. Depositphotos

Volatilidad política y advertencias del mercado

Para los analistas, la volatilidad seguirá siendo un rasgo distintivo del dólar en el corto plazo, en tanto persista la actual conducción política. El economista Javier Molina, de eToro, remarca que ya no se percibe a EE.UU. como un “activo sin riesgo”. El comportamiento del mercado de bonos, aun con inflación moderada y crecimiento monetario bajo, refleja una incertidumbre sistémica, más que coyuntural.

“La política fiscal, comercial e institucional está cambiando las reglas del juego”, advierte. Y en esa línea, los anuncios de Trump como la amenaza pública de imponer un arancel plano del 50% a las importaciones desde la UE, no hacen más que profundizar la desconfianza.

Desde Julius Baer no descartan que en el futuro se adopten medidas aún más agresivas para corregir desequilibrios. Citan como ejemplo el controvertido documento del exfuncionario del Tesoro, Stephen Miran, titulado A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System, que propone canjes de deuda forzosos o la confiscación de capitales extranjeros como herramientas extremas. Esto, advierten, erosionaría la función del dólar como refugio seguro y pondría en duda los derechos de propiedad.

Dólar: de refugio a divisa de riesgo

Algunos expertos ya consideran que el dólar ha dejado de ser un activo seguro. Es el caso de Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM, quien sostiene que el dólar se ha transformado en una moneda “de riesgo”, como lo muestra su nueva correlación positiva con los mercados bursátiles.

Desde su punto de vista, la divisa estadounidense ya no reacciona como un activo defensivo, sino que se mueve al ritmo de la renta variable. “Tras la reelección de Trump en 2024, el dólar muestra una evolución en forma de S y grietas evidentes en su rol como refugio”, analiza. Para él, la falta de un cambio claro en los objetivos políticos de la administración actual impide una recuperación reputacional, lo que sugiere que los inversores seguirán diversificándose fuera de los activos denominados en dólares.

En este contexto, la pérdida de confianza internacional en el dólar como reserva de valor podría marcar un giro profundo en el equilibrio financiero global.