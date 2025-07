No los unió el amor: se formalizó acuerdo en el PJ y alianza LLA-PRO, la antesala de una elección polarizada

Que las negociaciones hayan llegado a buen puerto para el cierre de alianzas no significa que no se vuelvan a embarrar para la segunda: el cierre de listas, pautado para el 19 de julio.

No los unió el amor. Los cierres fueron tensos y si hubo coincidencias al final del camino, tras semanas maratónicas de reunionismo, fue porque las negociaciones en espejo llevaban a una tesis similar en ambos bandos. Podría traducirse: si vamos separados y los otros van unidos, no tenemos forma de ganar. Para LLA, la territorialidad del PRO es fundamental para vencer al PJ unido y sacar músculo de cara al segundo periodo de gestión nacional. Para el peronismo, una fusión de los espacios de Javier Milei y Mauricio Macri obligaba a forzar la unidad, aunque doliera, para no caer en el distrito de cabecera y fortín político del justicialismo.