Un reconocido economista alertó sobre el "riesgo" de que el dólar llegue a los $1.000

El especialista criticó la "ansiedad" del Gobierno por forzar una baja en el tipo de cambio. En ese sentido, afirmó que algún costo tendrá: "Si no lo pagás en términos de inflación, probablemente lo pagues en términos de actividad", apuntó.

Tras las afirmaciones del presidente, el economista Gabriel Caamaño señaló que es un "riesgo" que el tipo de cambio llegue al piso de la banda. "El Gobierno no quiere que fluctúe, porque está mirando la inflación y sus objetivos políticos", aseguró sobre la no intervención de la autoridad monetaria en el mercado libre de cambio.

En ese sentido, apuntó: "Quiere que vaya más para abajo. A mí no me gusta esa parte. Ya mostraste un nivel de ansiedad muy alto. Tenías un esquema que había empezado con muy poca volatilidad, sin intervención, y el que le está imprimiendo volatilidad sos vos (el Gobierno). Es un riesgo, por cosas que no son técnicamente justificable".