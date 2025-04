¿Chau dólar MEP?: se reconfigura el negocio de los ALyCs ante la apertura del cepo cambiario

Las compañías buscan adaptarse para liderar la próxima etapa del mercado de capitales. El desafío por no quedar al margen ahora que el MEP pierde demanda minorista.

Durante los años de cepo cambiario , los Agentes de Liquidación y Compensación ( ALyCs ) vivieron una etapa de fuerte expansión, impulsados en particular por la operatoria del dólar MEP , que se convirtió en una de las pocas vías legales para acceder al mercado cambiario. Ese contexto generó un boom en la apertura de cuentas comitentes y provocó la proliferación de nuevos actores en el ecosistema bursátil. Sin embargo, con la eliminación de las restricciones, el panorama cambia: el negocio entra en una fase de reconversión que exigirá a los brokers una estrategia para redefinirse o perecer en el intento .

La salida del cepo, fusiones y adquisiciones

Ámbito conversó con tres grandes “players” del mercado nacional sobre cómo se reconfigura el tablero para el negocio. El contexto actual expone los límites del modelo de los ALyCs tradicionales: si no pueden escalar, sumar valor agregado o sostener su palabra, la supervivencia se vuelve incierta.

Al respecto, Martín Sánchez Bazán, director comercial de individuos en Balanz Capital, en diálogo con este medio, explica que la salida del cepo inicia una nueva etapa para el mercado de capitales argentino.

Durante los últimos años, las restricciones cambiarias y proliferación de normativas generaron un contexto complejo que impulsó la operatoria del MEP como única opción legal para comprar o vender dólares y, con ella, un boom en la apertura de cuentas comitentes. Pero, como señala Sánchez Bazán, “ese escenario fue excepcional". "Hoy el desafío de toda entidad financiera es evolucionar hacia una industria más genuina, centrada en el valor agregado al cliente, cuyos pilares son la excelencia del servicio, soporte tecnológico y propuestas de inversión acordes a cada perfil del inversor”, asegura.

La brecha cambiaria ya no será un diferencial. Sí, lo será la capacidad de ofrecer asesoramiento personalizado, educación financiera, productos innovadores y tecnología que facilite el “user experience” para el inversor.

Volumen operado en AL30.jfif

Sánchez Bazán sostiene que en el bróker que representa hace muchos años se invierte en tecnología como prioridad, en el desarrollo de nuevas alternativas de inversión (son Asset Managers con arquitectura abierta), tanto locales como internacionales, y en potenciar la propuesta de valor a través de los asesores financieros. “Aquí entendemos que el foco está en el manejo de activos con asesoramiento financiero genuino, además de mantener el ritmo de crecimiento con clientes nuevos”.

Para Sánchez Bazán, “es esperable que el proceso de normalización económica genere una reconfiguración del mapa de los ALyCs”, en la que no descarta un proceso de Mergers and Acquisitions (M&A) -fusiones y adquisiciones-. "Desde Balanz vemos una oportunidad para profesionalizar el sector y elevar los estándares. Los ALyCs con visión, foco en el cliente y tecnología sólida tienen un camino claro de crecimiento”, concluye.

La democratización de las inversiones y la “palabra” en el mercado de valores

Para Juan Martín Aguado, gerente de transformación digital y producto en IEB+, el negocio tradicional de los ALyCs ya nos el mismo. Explica que la simple intermediación (colocar una orden de compra y una de venta) se convertirá en un commodity, es decir, algo básico, sin margen de diferenciación. Por eso, ese modelo por sí solo va a dejar de ser viable en el futuro.

Para Aguado, esto implica que muchos ALyCs que no tengan una estrategia clara, músculo financiero o capacidad de escalar van a tener que reconvertirse, en el mejor de los casos. Al ser consultado sobre cómo se sostiene un negocio que no cobra comisiones y “cuya promesa de mantenerse así en el tiempo no está en discusión”, Aguado responde con firmeza: “Simplemente, el grupo puede permitírselo. En el mercado de capitales, lo más importante es la palabra, y nosotros la cumplimos".

Recuerda que IEB+ nace como un “spin-off” de un holding con amplia trayectoria en banca corporativa y privada. Eso les permitió construir reputación y solidez antes de lanzar la app, y no al revés. Según lo conversado, la apuesta del grupo no es la velocidad del crecimiento, sino la profundidad del vínculo con el usuario.

La premisa es clara: democratizar el acceso a las inversiones reales, pero con un diferencial clave. No se trata solo de permitir comprar dólar MEP u operar desde una app, sino de construir conocimiento y confianza. En palabras de Aguado: “Queremos que los usuarios comprendan conceptos fundamentales como riesgo, diversificación, horizonte temporal o control emocional”.

Esto se hace con herramientas concretas, y menciona algunas: “Desde un research diario y carteras recomendadas hasta programas de formación en universidades y contenido personalizado según cada perfil”. Aguado asegura que en su arquitectura estratégica, la tecnología es el canal, no el fin. Sucede que la plataforma fue diseñada para escalar sin perder personalización. Combina experiencia de usuario, contenidos y acompañamiento.

“Esta lógica se traduce en una app de inversiones con funciones de billetera, y no al revés. Mientras muchas wallets incorporan tarde herramientas de inversión, IEB+ parte del mercado de capitales y suma luego funcionalidades como pagos con QR, transferencias o integración bancaria”, concluye Aguado.

Todos los caminos conducen a Roma: la transformación financiera

Desde Cocos Capital, la firma de Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin, explicaron a este medio que la compañía nació con una propuesta disruptiva: “Simplificar la vida financiera de los argentinos a través de una super app integral”. Cabe recordar que la empresa anunció días atrás que actualizó el tarifario de operaciones y se destacan dos aspectos clave: en primer lugar, los nuevos valores entrarán en vigencia en 60 días, cerca el 14 de junio de 2025; y segundo, la mayoría de las operaciones para personas humanas verán una reducción en su tarifa, bajando del 0,45% al 0%.

El bróker asegura que, desde sus inicios, se enfocó en construir una experiencia fluida y accesible para cualquier usuario, es decir, “sin necesidad de conocimientos técnicos”. Por eso, la plataforma permite desde comprar dólares hasta invertir en fondos comunes, pagar en el exterior o utilizar una tarjeta de débito sin fricciones.

Esta visión centrada en el usuario cotidiano, potenciada por una ejecución ágil y una propuesta de valor clara, posicionó a Cocos entre los primeros lugares del ranking de BYMA en volumen operado. La clave de su estrategia está en la integración de servicios financieros y de consumo en una única aplicación, con foco en la escala y el uso intensivo.

Así, se puede concluir que todas las plataformas coinciden en su apuesta por la innovación tecnológica y la inclusión financiera, pero difieren en su visión de negocio, su modelo de acompañamiento y su lógica de crecimiento.

Sin embargo, no solo encarnan modelos diferentes dentro del ecosistema fintech, sino una misión compartida sobre cómo transformar el sistema financiero argentino. Al final del día, es el inversor quien decide en que broker operar, y suele inclinarse por la propuesta que mejor resuelve sus necesidades.