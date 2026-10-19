Elon Musk prometió regalar acciones de SpaceX a todos los niños de EEUU

El empresario anunció que entregará participaciones de su compañía espacial a partir de 2027, aunque todavía no explicó cómo implementará la iniciativa.

Elon Musk anunció en X que planea entregar acciones de SpaceX a los niños de Estados Unidos a partir de 2027.

Elon Musk anunció que el próximo año entregará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, una propuesta que alcanzaría a unos 73 millones de menores de 18 años. El empresario, considerado el hombre más rico del mundo, difundió la iniciativa a través de su cuenta en la red social X, aunque no detalló cómo llevará adelante el plan.

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"El año que viene, le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño en Estados Unidos", escribió Musk. En la misma publicación, agregó: "Esta será la primera de muchas", sin precisar qué otras medidas contempla ni cuáles serán las condiciones para acceder a las participaciones.

La propuesta abarcaría a una población de aproximadamente 73 millones de menores de 18 años , según datos de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Sin embargo, por el momento no se conocen detalles sobre el mecanismo de distribución, los requisitos para recibir las acciones ni la forma en que se administrarán las participaciones correspondientes a los niños.

Musk posee el 38% de SpaceX , de acuerdo con Forbes. La compañía se convirtió en uno de los principales activos del empresario, que impulsa proyectos vinculados con el desarrollo de cohetes, los viajes espaciales y la futura llegada de misiones tripuladas a Marte.

El anuncio tampoco incluyó precisiones sobre el valor que tendría cada acción entregada ni sobre los posibles efectos económicos de la iniciativa para sus beneficiarios. Por ahora, el empresario se limitó a anticipar que comenzará a implementarla el próximo año.

La promesa llegó después de un anuncio de Trump

La declaración de Musk se produjo semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometiera entregar u$s5.000 a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

Trump vinculó esa propuesta con la disputa electoral que definirá la composición del Poder Legislativo durante la segunda mitad de su mandato. Aunque ambas iniciativas plantean la posibilidad de distribuir recursos entre sectores amplios de la población, los anuncios se conocieron en contextos diferentes y no se informaron vínculos entre ellos.

La promesa del mandatario está condicionada al resultado electoral, mientras que Musk ubicó la eventual entrega de acciones de SpaceX en 2027. En su publicación, el empresario no aclaró si el plan dependerá de alguna condición adicional ni si ya comenzó a organizar su implementación.

Donald Trump prometió entregar u$s5.000 a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso. @POTUS

SpaceX alcanzó un récord en su salida a bolsa

La iniciativa se conoció después de un año importante para la compañía espacial. En junio, SpaceX concretó una oferta pública inicial que recaudó u$s85.700 millones, una operación que estableció un récord histórico por el monto obtenido.

La empresa también avanzó en sus proyectos tecnológicos. En septiembre, su megacohete Starship alcanzó la órbita por primera vez, un hito para los planes de Musk de desarrollar misiones que permitan llegar a Marte.

SpaceX ocupa un lugar central en la estrategia espacial del empresario, que busca desarrollar vehículos capaces de transportar personas y carga más allá de la Tierra. La compañía combina esos objetivos con el crecimiento de sus operaciones comerciales y su presencia en el sector aeroespacial.

Por ahora, el anuncio sobre la entrega de acciones permanece sin detalles operativos. Musk anticipó que la iniciativa comenzará el año próximo, pero no explicó cómo se distribuirán las participaciones ni qué alcance tendrá el plan más allá de los menores estadounidenses.