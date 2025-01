Wall Street sube con fuerza: el S&P 500 supera los 6.000 puntos impulsado por la IA

El mercado se encuentra en esta jornada pendiente al plan arancelario en productos de China, México o Canadá del presidente electo, Donald Trump, que podría ser más limitado de lo previsto, según The Washington Post. Aunque el mandatario electo desmintió las fuentes.

A raíz de estos buenos resultados y el impulso de la IA, a la hora de la apertura, la tecnológica Nvidia escala un 5%, mientras que otras empresas relevantes del sector también registraban ganancias: Broadcom, un 1,5% y Micron Technology, un 11,2%.

Plan arancelario de Donald Trump

Esta jornada los inversores también están pendientes del plan arancelario en productos de China, México o Canadá del presidente electo, Donald Trump, que podría ser más limitado de lo previsto, por lo que los aranceles se aplicarían solo sobre importaciones consideradas críticas para la economía estadounidense, según informó el diario The Washington Post.

Las fuentes que cita el diario no definieron con exactitud cuáles serían esos productos críticos, pero tendrían relación con sectores que el equipo de Trump intenta que "regresen" a los Estados Unidos tras décadas de deslocalización, como la industria de defensa (acero, hierro, aluminio y cobre), la de productos médicos (jeringuillas y material farmacéutico) y energético (baterías, paneles solares y minerales raros).

Sin embargo, Trump desmintió que su equipo esté estudiando reducir los planes arancelarios. "El artículo en The Washington Post, citando supuestas fuentes anónimas, que no existen, afirma incorrectamente que mi política arancelaria será recortada. Eso es falso. The Washington Post sabe que es falso. Es sólo otro ejemplo de un bulo", escribió en una publicación en Truth Social.

Semana corta por el homenaje a Jimmy Carter

La semana anterior, acortada por el festivo de Año Nuevo, estuvo marcada por la volatilidad, por lo que de cara a esta que empieza, las preocupaciones se centran en la inestabilidad de la bolsa y las proyecciones de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed). Aunque, esta semana también será más corta, ya que el jueves la bolsa permanecerá cerrada en homenaje al expresidente Jimmy Carter, fallecido la semana pasada.

Además, este martes 7 de enero se conocerán uno de los principales informes de crecimiento para el sector servicios. Los analistas esperan un resultado por encima de 50, lo que significa que se espera crecimiento en este sector.

El miércoles, saldrán las minutas de la Reserva Federal. Este informe nos dirá lo que ocurrió a puertas cerradas en la última reunión de la FED.