Una empresa de videojuegos anunció que empezará a invertir en Bitcoin y sus acciones vuelan 15% en Wall Street

Según informó la compañía en un comunicado de prensa, una parte de su efectivo, o futuras emisiones de deuda y capital, podría invertirse en bitcoin y 'stablecoins' denominadas en dólares estadounidenses. Al 1 de febrero, GameStop tenía casi 4.800 millones de dólares en efectivo . La empresa también indicó que no ha establecido un límite para la cantidad de bitcoin que podría comprar.

Así, la compañía confirma las informaciones publicadas en febrero por 'CNBC', que afirmaba que GameStop estaba explorando inversiones en clases de activos alternativos, incluyendo criptomonedas, con un enfoque particular en bitcoin. La compañía no había tomado entonces una decisión definitiva, ya que estaban evaluando si su estrategia tenía sentido para su modelo de negocio.

bitcoin criptomonedas Depositphotos

La incursión de GameStop en las criptomonedas fue interpretada como el último esfuerzo de su CEO, el inversor activista Ryan Cohen, para revitalizar el negocio físico en declive. Cohen, cofundador de Chewy, compró acciones de GameStop en 2020 y se unió a la junta en 2021, justo cuando la empresa se convirtió en uno de los principales protagonistas del fenómeno de acciones meme.

Su experiencia en comercio electrónico generó esperanzas de que podría modernizar al minorista físico, aunque la compañía sigue luchando por adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de los jugadores. Bajo su liderazgo, la empresa recortó costos y optimizado operaciones para garantizar la rentabilidad de la compañía.

Qué análisis hace GameStop sobre la volatilidad de las criptomonedas

Con todo, la compañía reconoció que esta estrategia la expone a la volatilidad de los precios de las criptomonedas. "Bitcoin, por ejemplo, es un activo altamente volátil y ha experimentado fluctuaciones significativas de precio a lo largo del tiempo. Nuestra estrategia con Bitcoin no ha sido probada y podría resultar infructuosa", advirtió GameStop en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés).

Con este movimiento, el minorista de videojuegos sigue los pasos de la empresa de software MicroStrategy, ahora conocida como Strategy, que en los últimos años invirtió miles de millones de dólares en bitcoin, convirtiéndose en el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda. Esta decisión impulsó un rápido, aunque volátil, aumento en el precio de las acciones de Strategy, que pasó de ser una empresa de software a un vehículo de inversión en bitcoin.

No obstante, esta no fue la primera incursión de GameStop en el mercado de las criptomonedas. En 2022, GameStop lanzó billeteras de criptomonedas que permitían a los usuarios gestionar sus criptoactivos y tokens no fungibles (NFTs). Sin embargo, en 2023, la empresa cerró el servicio debido a la "incertidumbre regulatoria".

En diciembre de 2023, la junta de GameStop aprobó una nueva "política de inversión", que permite a Cohen, junto con dos miembros independientes de la junta y otro personal necesario, gestionar el porfolio de inversiones en valores de la empresa. Estas inversiones deben cumplir con las directrices de la política o recibir la aprobación unánime del comité o la mayoría de la junta directiva.

Junto con el anuncio sobre criptomonedas, los inversores también celebraron el incremento en los resultados del cuarto trimestre de GameStop. La empresa reportó un beneficio neto de 131,3 millones, más del doble de los 63,1 millones obtenidos en el mismo trimestre del año anterior.