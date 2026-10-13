ANSES confirmó el aumento en noviembre de 2026 de las jubilaciones, pensiones y asignaciones

El dato de inflación de septiembre se utiliza para calcular los haberes que se pagarán en el onceavo mes del año. Conocé los números.

La jubilación mínima subiría a $444.027,73 y la AUH alcanzaría los $159.562,17 brutos, antes de la retención mensual del 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en noviembre una actualización del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmara la inflación de septiembre. El dato se publicó este martes 13 de octubre y define el porcentaje de movilidad que se trasladará a las prestaciones del próximo mes.

El incremento se calcula sobre los valores vigentes en octubre y alcanza a las jubilaciones del sistema previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Aunque el porcentaje ya está definido por el índice oficial, los importes que surgen de aplicar el 1,9% son proyecciones, hasta que ANSES publique la resolución con los valores de noviembre. La continuidad del bono previsional de $70.000 también depende de una disposición puntual del Gobierno.

El INDEC informó que la inflación de septiembre fue del 1,9% . El índice acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses del año y registró una variación interanual del 33,4%. En agosto, el IPC había sido del 1,7%. La movilidad mensual establece que las prestaciones previsionales se actualizan según la variación del Índice de Precios al Consumidor nacional.

Por eso, el dato de septiembre se toma para calcular los haberes que se pagarán en noviembre . La misma referencia se aplica a las asignaciones familiares y universales. Para estimar los nuevos importes, se toma el valor de octubre y se le suma el 1,9% . Por ejemplo, una prestación de $100.000 pasaría a $101.900.

Hay que diferenciar el porcentaje confirmado de los montos definitivos. El IPC ya se publicó, pero ANSES todavía debe formalizar las cifras de noviembre. La resolución oficial establecerá los valores exactos y permitirá consultar las liquidaciones del período.

Montos de jubilaciones y pensiones para noviembre

La resolución de ANSES que fijó los haberes de octubre estableció una jubilación mínima de $435.748,51, una jubilación máxima de $2.932.174,85 y una PUAM de $348.598,81. Con la aplicación del 1,9%, los importes estimados para noviembre serían los siguientes.

jubilación mínima: $444.027,73

jubilación máxima: $2.987.886,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $310.819,41

PNC para madres de siete hijos o más: $444.027,73

Los montos corresponden al haber mensual estimado, sin sumar un eventual refuerzo. Para conocer el importe final que recibirá cada persona, también hay que tener en cuenta los descuentos y los adicionales que correspondan según el tipo de prestación. El bono no forma parte del haber previsional ni se incorpora a la base sobre la que se calcula la movilidad. Es un refuerzo adicional que el Gobierno define mediante una norma específica, con condiciones y topes para determinar quiénes lo cobran.

Asignaciones Familiares y AUH: cuáles serían los nuevos montos

El aumento del 1,9% también se traslada a la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del SUAF. En este último régimen, los importes varían según los ingresos del grupo familiar y el tramo que corresponda. En octubre, la AUH general quedó en $156.588 por hijo. Con el nuevo porcentaje, el valor de noviembre sería de $159.562,17. ANSES deposita el 80% mensualmente y retiene el 20% restante hasta que se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Con ese cálculo, el pago mensual directo de la AUH sería de $127.649,74 por hijo, mientras que $31.912,43 quedarían retenidos para el cobro posterior, una vez cumplidos los requisitos. El importe final debe confirmarse con la publicación de los valores oficiales de noviembre. La AUH por discapacidad también tendría una actualización. Si se aplica el 1,9% sobre el valor de octubre de $509.863, el monto bruto rondaría los $519.500. Como en la prestación general, el importe depositado depende de la retención.

Para el SUAF, la asignación por hijo del primer rango de ingresos era de $78.304 en octubre. Con el aumento del 1,9%, pasaría a $79.791,78, sujeto al redondeo y a la confirmación oficial. Los beneficiarios de otros rangos recibirán importes distintos, en línea con los ingresos declarados y los topes vigentes.

La actualización también alcanza los límites y rangos de ingresos que establecen quiénes pueden cobrar asignaciones familiares. Por eso, no solo importa el nuevo valor de la prestación: los cambios en los topes pueden modificar el acceso al beneficio para algunos grupos. Los titulares podrán revisar la liquidación de noviembre desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí detalla el monto de cada prestación, las retenciones y los adicionales que se hayan dispuesto.